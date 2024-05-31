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擷發科技參加 COMPUTEX 大秀 AI 設計技術服務

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

AI應用已經是是全球科技產業最重要的議題，而創新IC設計更是先進AI晶片的決勝關鍵。矽智財（IP）及EDA工具廠擷發科技（Microip Inc.）將於2024年COMPUTEX台北國際電腦展中，展示應用級別的先進「AI設計技術服務」與「全套IC設計解決方案」。

擷發科技董事長楊健盟表示，2024年的COMPUTEX展會，聚焦在AI的各項發展與應用，在半導體產業想要保持競爭優勢，創新可說是關鍵中的關鍵，對於擷發科技這樣少數擁有實務技術與經驗，可以將AI演算法和圖資數據等軟體關鍵植入晶片設計的公司來說，這更是一個展示我們最新技術和解決方案的絕佳機會。

楊健盟指出，同時擷發科技在AI技術上的持續創新，能幫助客戶針對自身的獨特需求進行IC設計，以在激烈的市場競爭中脫穎而出。

在COMPUTEX 2024的展會上，擷發科技將著重展示其在AI設計服務方面的最新技術，AI除了可以客製化的協助營運商與消費者解決電動運具充電時的困擾外，也可以運用新一代AI晶片裡所植入的演算法與數據運算來進行即時生物特徵與活體偵測的識別，將AI融入晶片設計的能力與技術。

當中整合了演算法、資料結構、晶片設計和應用端的生態圈銷售模式，將徹底改變AI設計服務的範疇，這種為客戶提供了更方便和高效的解決方案，特別適用於AI應用場景。

擷發科技表示，自家AI設計方案的優勢首先為高效運算能力：新一代AI晶片能夠處理大量數據，提供更快的運算速度和更高的能效，滿足各種複雜的AI算法需求。其次，靈活性和可擴展性：設計工具允許高度客製化的AI晶片設計，適應不同行業和應用場景的需求，如智慧家庭、自動駕駛和醫療健康等領域。

最後是低硬體建構門檻：通過植入AI演算法進入IC設計的技術，客戶不需要進行大規模硬體升級，即可導入所需要的AI服務，使AI技術更容易使用與普及化。

AI IC設計 晶片

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