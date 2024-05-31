鴻海董座劉揚偉：黃仁勳說AI產業規模將超過100兆美元

鴻海今日舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉表示，去年伺服器營收達一兆元台幣，規模居台廠之冠，「鴻海的DNA就是垂直整合，提供關鍵零組件整合服務。」

他說鴻海有五大競爭力，包括研發能力、高度數位化製造平台、垂直整合、緊密客戶關係和全球布局，他並意有所指地重申昨晚與輝達創辦人黃仁勳餐敘，「昨天我去參加的會議，大家都有看到，我們的夥伴關係非常緊密！」

「有些調查機構預測AI產業未來七至八年會有超過一兆美元，其中硬體過半，昨天我聽到黃仁勳提到，整個AI產業未來會超過一百兆美元。」劉揚偉笑咪咪地說，這方面是鴻海可發揮、也是未來成長主要動能之一，「今年鴻海ＡＩ伺服器營收可望成長超過四成，比重達四成以上，成為鴻海下一兆元產品」。

過去鴻海最大產品線就是手機，約2.5兆元，「下一個可能超過兆元產業就是AI伺服器。」

「我們跟輝達共同發展AI軟硬體」，劉揚偉說，今年股東會鴻海也特別把鴻海在輝達GTC展上，所展出的伺服器搬到現場，鴻海為了做到軟硬整合最佳化，今年會在高雄設立AI效能實驗室，進行系統化分析。

劉揚偉說，IDC預估PC及智慧型手機市場今年將擺脫衰退重返成長。隨著消費性產品回穩、傳統伺服器市場逐步回溫，及AI伺服器的明確成長趨勢，預計今年資通訊本業的整體營運會優於去年，且雲端網路產品將是今年主要成長來源。

DIGITIMES Research指出，全球伺服器市場去年遭遇多重挑戰，包括後疫情時代對傳統雲服務需求下降、全球高通膨帶來的經濟壓力、以及生成式人工智慧技術需求的激增，對傳統伺服器採購預算產生排擠效應。在這些因素影響下，全球伺服器銷量於去年首次呈現雙位數的衰退。然而今年北美雲服務商（CSP）的資本支出前景，顯示出明顯的改善跡象。據彭博今年2月初的資訊，北美前四大雲服務商資本支出的金額預計從去年2%衰退，轉為今年超過20%的成長，此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦。

此外，根據集邦研調（TrendForce）指出，今年AI伺服器的出貨量將實現超過33%的成長。在這高速成長的領域中，劉揚偉強調，鴻海顯示出其全方位的製造實力，從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，再到資料中心的建置；並且導入垂直整合的存儲器、交換器、以及先進的散熱解決方案，特別是在上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板的開發上，為鴻海發展AI伺服器的核心策略，鴻海除了致力於擴大其在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游的整機組裝，目標將AI伺服器的市占率提升至與其在整體伺服器市場中的市占率相同。

劉揚偉今天表示，鴻海在伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，都是可以協助客戶搶占先機之處。