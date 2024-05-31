黃仁勳夜宴名單再+1 微星老董徐祥入列、參戰搶單

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經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
微星董事長徐祥。記者吳康瑋攝影
微星董事長徐祥。記者吳康瑋攝影

隨著台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，電競筆電龍頭微星（2377）日前也宣布，為因應勢不可擋的AI趨勢，也將本屆參展主題定調為「AI智慧時代 啟動極致運算」積極搶搭這波AI巨浪，而昨日晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳特地宴請供應鏈廠商聚餐，也有眼睛的民眾發現，身為微星大家長的董事長徐祥也現身出席，跟各現場的供應鏈夥伴積極互動，吸引各界關注。

據悉，微星近年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等表現不斷成長，今年上升幅度更達到雙位數，而公司在 AI PC、輝達（Nvidia）新一代RTX 50系列顯示卡等產品的陸續推出之後，加上開始導入AI伺服器等，整體表現持續向上，而今年毛利率有望同步回升，整體獲利表現也可望同步成長。

針對今年AI PC展望？徐祥日前透露，去年底推出在歐美市場反應相當好，其中，搭配輝達RTX 30系列賣完了，目前RTX 40系列配合英特爾第14代處理器，銷售暢旺，AI PC占比已經達一半以上，微星有20多個機種，今年第2季客戶給的預測訂單正向，歐美5月報稅是淡季，7月8月休假，從8到12月是旺季，因此，微星7月將大量出貨，尤其微軟第3季將推出新版Window作業系統，把AI功能放進去，將會刺激AI PC需求。

MSI微星日前公布此次參加COMPUTEX 2024 AI的亮點：嶄新AI筆電、桌機系列、獨家免連線文字轉圖像工具AI ARTIST、G4101和G4201 GPU平台伺服器、甫亮相最高達8TB等級的S2301 CXL記憶體擴充伺服器等。除此之外，微星的獲獎產品還包括：COMPUTEX Best Choice金獎得主MSI Prestige 16 AI Evo AI筆電、2024年。

AI 微星

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