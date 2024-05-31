整理包／鴻海股東會將至！GB200、市況展望引關注 會前重點一次看

代工龍頭鴻海（2317）即將於31日召開股東大會，董事長劉揚偉屆時除現身主持外，也將說明集團各領域的最新發展情形，替市場投資大眾一次解惑。近年來鴻海受到AI伺服器的強勁需求所激勵，帶動整體走勢銳不可擋，而公司在三大利多（包括AI 伺服器需求強勁、傳統伺服器復甦、消費電子拉貨）的助攻下，營運表現不斷成長，隨著第二季接近尾聲，外界也好奇鴻海的最新展望，對此，《經濟日報》也將市場特別關注的「4重點」依序列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1. 50周年特展

據悉，鴻海集團成立至今已走過50個年頭，而公司為慶祝集團50周年，也將在總部1樓規劃股東會特展，並實際展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型，並設計「50周年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組」等一系列展品。對此，屆時將實際有哪些亮點與大家見面，也引起市場滿滿期待。

2. GB200出貨狀況

鴻海目前已成功入列輝達（NVIDIA）最強晶片GB200的首批合作名單，且最新超級AI 伺服器 DGX GB200 也預計在下半年開始量產，並且GB200系列產品將以Rack 形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5 萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0 兆元，因此鴻海可說是平台世代交替的大贏家，手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200）。

供應鏈透露表示，在鴻海這次的三款產品當中，又以DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200 及36顆Grace CPU（等於搭載18台伺服器），同時搭配9台交換器，擁有超強性能。雖然整座機櫃由輝達主導設計不能修改，但該機櫃已交由鴻海百分之百包辦製作。對此，外界也關注今日股東會上，董事長劉揚偉將釋出的最新GB200市況。

3.黃仁勳6/2見面？

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚宴請供應鏈廠商，其中，鴻海董事長劉揚偉也成為座上賓，而雙方熱絡交流直至深夜才結束，而劉揚偉在夜宴結束後、隔天一早馬上就將現身股東會進行主持，外界也關心兩人昨晚的實際對談內容，此外，黃仁勳將在6月2日前往台大體育館召開主題演講，外傳劉揚偉將親自出席，並且6月6日劉揚偉也將在鴻海攤位接待黃仁勳到訪，因此外界關注雙方的合作進度。

4.最新展望