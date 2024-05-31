緯創談與世芯-KY結盟 為 AI 晶片前期架構設計超前部署

緯創（3231）大舉布局高效能伺服器（HPC），AI系統產品也已出貨，緯創總經理暨執行長林建勳解釋，緯創已經不再多投資在消費性電子產品，去年投資世芯-KY（3661）股權是為策略聯盟，兩公司方向一致客戶也一致，有助於緯創在產品早期架構設計期就能參與合作。

緯創出售印度智慧手機業務，策略大轉型後，投資動作加快，去年投資IP股王世芯-KY，以每股1,448元高達9.99億元參與私募，取得世芯690張私募普通股，持股比率約0.94%，雖股權比例不高，但以今年世芯股價近3,000元來看，仍是獲利，由於世芯手中客戶包括AWS及英特爾等伺服器客戶，也讓外界關注雙方合作效益。

外傳特斯拉2021年開發的自研AI訓練晶片Dojo 1，就是世芯-KY參與設計，模組基板由緯創生產。林建勳指出，未來很多客戶在做高階產品時前期的架構設計作業會跟世芯合作，這些客戶又可能是緯創的客戶，所以跟世芯有夥伴關係，可以比較早跟客戶找到合作的機會點，合作對世芯也是正面的。

林建勳指出，跟世芯-KY總經理沈翔霖熟識，小比例投資世芯-KY目的是策略聯盟，因為兩公司想的方向都是一致，都積極布局高效能運算市場，其次兩公司的客戶也都是一致，世芯的客戶跟緯創集團的客戶相同，而緯創不會參與世芯的公司營運，世芯有很強專業，相對的兩公司有互相合作交流的空間。

緯創今年也出手投資經緯科技，將協助經緯營運管理。董事長林憲銘表示，無人機不算高毛利行業，低軌道衛星屬於未來性的通信基礎，無人機屬於未來載具，都是緯創積極進入的市場，機會不小但挑戰也蠻大。尤其是台灣人才並不是那麼充分，所以現在也不斷的希望能夠透過不同的管道，能夠找到好的人才。

林建勳表示，緯創已比較不再做消費性產品投資，會往高效能運算及工業級的產業投資為主，這兩類發酵時間也需較長耕耘。