黃仁勳宴請供應鏈！這家台菜憑「這項特色」雀屏中選

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
磚窯古早味懷舊餐廳。記者吳康瑋／攝影
磚窯古早味懷舊餐廳。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間宴請供應鏈廠商，外界好奇有美食老饕之稱的黃仁勳，這次宴請供應鏈伙伴，究竟會由哪間「愛店」雀屏中選？結果揭曉，最終映入大眾視野的是位於松山區敦化南路的知名台菜餐廳「磚窯古早味懷舊餐廳」。面對為何選擇該店宴客，黃仁勳受訪時直言，「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓自己感覺很有懷舊氣息！」為讓大家感受到自己的感恩，最後才選擇在此宴客。

據悉，這也是黃仁勳首次在台作東、受邀名單包括廣達（2382）董事長林百里、緯穎（6669）董事長洪麗甯、英業達（2356）董事長葉力誠、鴻海（2317）董事長劉揚偉等科技領袖。

據「磚窯」官網顯示，該店所使用的「紅磚」，是來自松山磚窯廠舊址之建材的一部分拆解後重組而成。而老闆在2011年創立該店以來，持續貫徹自己喜歡收集臺灣老物的堅持，在店裡展示出許多自己搜集的50、60年代流行的民俗文化童玩和雜貨。

事實上，店家在創立初期，不忘初心、就是想在此蓋起第一棟心目中的收藏館和美食館，大家在來電享受美食時，也能吃到帶有濃濃古早味的臺灣菜。並且該店的外牆主要是以紅磚瓦建構而成，門口走道上掛滿著早期台灣的電影海報，用餐環境多為大圓桌，讓每桌氣氛都能像辦桌一樣澎湃熱鬧。

店家稱，自己就是想讓顧客來店裡時，能發自內心感受到很親切的感受，就像是回到30、40年前的臺灣一樣、並透過店裡的陳設、以及排排站的大同寶寶、黑松汽水的鐵招牌、還有維妙維俏的尪仔仙等，並且老闆為了不讓客人吃膩舊菜色，也透過用心調理、研發出至少200多道特色料理，並經常在菜單上做創新變化，讓顧客都能透過美食來享受最直擊的幸福滋味。

輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

林百里 董事長 黃仁勳

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