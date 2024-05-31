AI用電將大爆發 尋找可能解方 經長：核三廠可作備援電力

經濟部長郭智輝昨（30）日表示，核三停機後將不影響供電，他同時表態，核三廠可作為2027年、2028年、2029年AI爆發性成長時的備援電力，這也是因應AI用電成長的解方之一。

郭智輝昨日與媒體茶敘，外界關切能源政策。他提及核三廠可做為用電成長時的備援電力，外界解讀有鬆口之意。

經長郭智輝核電議題談話重點

不過對於媒體追問是否主動提修法？郭智輝回答，經濟部是執行單位，無法提案修法，須由策略規畫單位來提修法，「（國發會主委）劉主委才可提案」。他並說，只要修法通過，經濟部會照規定做，讓核三廠延役。

郭智輝強調，今年電力供應充足，不用擔心；但是AI發展會增加許多用電，目前已申設數據庫及半導體設廠的用電都足夠。以目前來看，至2030年供電無虞。

但他指出，若未來AI出現大爆發，就必須重新衡量用電，這也是大家擔心的，預計AI爆發期落在2025年至2029年。

針對核三廠1號機是否延役，郭智輝說，經濟部無法決定，經濟部只是執行單位，依法行政，必須依現有規定做。核三廠停機後，也不會影響供電。但他話鋒一轉，核三廠可做為2027年、2028年、2029年AI爆發性成長時備援之用。

郭智輝說，這是因應AI用電成長的解方之一，因為現在不確定是否成功修法，因此無法做為因應AI用電成長的「主力」，所以說是「備援」。

郭智輝表示，核電廠延役除受法規規範外，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新及耐震補強評估等，並由核安會審查，過程需要二至三年，確保安全，並遵守世界核安規範。換言之，核三廠1號機在7月停機，最快也要三年後才能重啟。

郭智輝表示，國際間核電廠運轉40年之後要一定要停下來，最近各國出現核電廠40+20，主要是俄烏戰爭後，天然氣價格大漲，因此各國重新開出核電廠，這是在國外看到的現象。

他強調，針對核電廠議題，政府會以公開透明態度與周邊居民溝通。他也坦言，核電雖為無碳電力，但社會仍有不同意見，將尊重社會多數意見。目前經濟部對外溝通尚未開始，法令規定尚未解開延役這一題，但已指示台電要做準備。

至於核二廠是否可列入延役行列？即將真除的台電董事長曾文生表示，核二廠現用過燃料棒都放在燃料池，必須興建乾貯移出燃料棒，正與新北市府協商，若允許興建，估計須兩年才能把燃料棒退出來。短期內高階核廢可放在乾貯設施，長期高階核廢則要透過立法來推動。



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