緯創林憲銘：一定會見AI教父
緯創（3231）昨（30）日舉行股東會，董事長林憲銘會後被問及是否會與黃仁勳見面，他回應「雙方一定會見面，私人交情已經不錯，實質合作還是最重要」；總經理林建勳則透露，兩周前在美國已經與黃仁勳見過面。
林憲銘表示，下周台北國際電腦展（COMPUTEX）會很多產業大咖來台，緯創與AI技術、產品與創新者一直都有密切聯繫，未來這段時間必定也會有很多接觸機會，將共同商討合作。
林憲銘說，今年緯創與輝達的合作會愈來愈緊密，「一定會與黃仁勳見面」。若黃仁勳約飯局，「我們當然會參加」，並笑說：「他台灣這幾個夥伴間，我們應該不會被忘掉，可能過幾天你們就會在不同場合看到我或林建勳（與黃仁勳會面）。」
林憲銘認為，不管是英特爾執行長基辛格、超微（AMD）執行長蘇姿丰或黃仁勳，來台都會拜訪廠商，相信台灣供應鏈在他們心中都有一定分量。
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