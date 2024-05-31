緯創伺服器出貨進度超前 預估獲利占比將突破五成

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘昨（30）日在股東會上表示，美國、日本及東南亞等市場復甦，今年營運會比去年好。

緯創總經理林建勳更透露，今年AI相關產品營收占比會超過雙位數，目前「伺服器出貨進度稍微超前」，今年伺服器獲利占比將衝破五成。

小股東問：「緯創是AI黑馬嗎？」林憲銘笑著回應：「我長得沒那麼黑啊。」他認為，黑馬意謂「默默無聞、突然間跑出來」，但緯創在AI領域布局已久，不適合以黑馬來形容。

林憲銘表示，雖然地緣政治因素還未完全消除，大環境仍有不確定性，但美國市場反彈力道強勁，日本、東南亞市場也回溫，今年營運會比去年好。

緯創今年喜迎AI訂單出貨潮，林建勳表示，去年AI產品訂單很多，但占營收比重較低，主要受缺料影響，今年GPU缺料略有緩解，AI產品需求強勁，下半年出貨將持續成長。

林建勳預期，今年AI產品出貨量、營業額預估維持三位數成長不變，全年相關產品營收占比將超過雙位數；PC業績仍是最大宗，今年伺服器營收占比要超過五成有難度，但獲利可望率先過半。

緯創AI伺服器代工業務主攻上游基板與模組，林憲銘表示，對於切入下游系統組裝，只要客戶需要幫忙，集團都會列入投資評估，緯創大型、小型系統客戶面向比緯穎更廣，已有系統組裝出貨實績。

對於AI PC，林建勳認為，疫情期間買的電腦已有四年，換機潮將浮現，AI PC才剛推出，一定會逐漸起飛，且不只是安謀（Arm）架構平台，x86架構也會發酵，整體市場都會成長。