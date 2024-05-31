國巨產線完整...大廠青睞

國巨（2327）拿下檯面上所有主流AI業者被動元件大單，董事長陳泰銘昨（30）日強調，相關訂單並非是短期的拉貨效應，主因未來AI將無所不在，而且AI將成為革命性的應用。他說，國巨是被動元件界提供AI解決方案最完整的集團，能滿足客戶需求，是獲得大廠青睞下單的關鍵。

陳泰銘分析，目前國巨集團在AI不僅提供積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻，還有電感、磁性元件等，涵蓋標準品與利基品，也能依照客戶對不同的耐高溫、高電流要求，提供客製化產品組合，這些都是透過這幾年技術與產品研發，以及透過併購取得國外高階技術的公司，使得國巨能完善的供應客戶完整的AI解決方案。

陳泰銘強調，現在AI應用很熱，國巨在相關領域滲透率很高，不僅可以提供完整的AI Package解決方案，檯面上主要AI業者都是國巨的客戶，看好AI動能不會只到今年底，將長期延續下去。

國巨目前是全球晶片電阻、鉭質電容一哥，也是第三大積層陶瓷電容和電感製造商，在AI應用增長趨勢確立，不僅推升主動元件用量，同步帶動被動元件用量激增，國巨擁有完整產品線，早已迎接強勁市況，搶食AI龐大商機。

供應鏈分析，AI終端產品應用對被動元件需求激增，舉例來說，每台AI PC平均較傳統PC的積層陶瓷電容用量激增八成；AI伺服器的積層陶瓷電容用量高達三、四千顆，較一般伺服器大增一倍以上。另外，在高速運算的運作環境下，也會進一步推升高容、高壓的積層陶瓷電容需求，整體產業態勢對國巨有利。

法人認為在這一波AI浪潮成長明確的格局中，國巨受惠最大。