國巨上修全年營運展望 直言現在狀況比預期好

被動元件大廠國巨（2327）大咬AI商機，董事長陳泰銘昨（30）日透露，檯面上股價漲三倍、四倍的主流AI業者「都是國巨的客戶」，這些客戶拉貨非常強勁，而且動能一路延續，國巨因此上修營運展望。他強調，「國巨現在的狀況比預期更好」，後續與鴻海集團的半導體合作也會更緊密。

國巨昨天召開股東常會，陳泰銘會後受訪，釋出以上訊息。陳泰銘說，不僅AI客戶拉貨動能強勁、一路延續，其他客戶和通路商以及公司本身庫存也都回到健康水位，讓國巨對後市更感到樂觀。

陳泰銘談話重點

國巨近期基本面陸續反映營運回溫態勢，4月合併營收107.03億元，創新高，連二月站穩百億元大關，月增6.8%，並較去年同期成長18.8%。

國巨在4月法說會時曾預期，本季標準品產能利用率將較上季略增，落在約50%；特殊品產能利用率則約在70%以上。

陳泰銘說，現在國巨的接單動能比預期更好，產能利用率同步提升，下半年標準品產能利用率將提升到65%，較本季拉升15個百分點，特殊品產能利用率也會攀升到75%，反映市場增溫及整體需求穩健上揚態勢。

談到集團非被動元件相關布局，陳泰銘說，國巨日前參與類比IC廠力智電子私募案，以及先前與鴻海共同投資金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎，希望結合國巨被動元件、全球通路布局，提供完整的零組件解決方案，朝發展成為像德儀（TI）、英飛凌（Infineon）、安森美（OnSemi）等能提供整體完整解決方案的國際半導體大廠邁進。

陳泰銘分析，台廠在IC設計周邊零組件分工明細，好處是集中資源發展技術產品，但對客戶來說，零組件項目廣、規格高，客戶需要一次購足完整解決方案，國巨有最好的通路，能把好的產品擴大出去。

談到鴻海合作的進展，陳泰銘說，鴻海把最大出海口交給國巨規劃，國巨把產能優先給鴻海，雙方未來在IC半導體領域還有很多合作空間，國巨與鴻海合作會更緊密，雙方合作腳步不會停歇。

至於中國大陸以外市場（China+1）布局方針，陳泰銘強調，國巨集團在全球約有4.2萬名員工，台灣占15%，其餘85%散布海外，在全世界設有106個營業據點，海外量能堪稱是台灣零組件廠商中最分散且完整，已經不只是「China+1」，但並沒有刻意轉移產能，而是在幾十年間，透過併購、調整產能和提升效率而形成。