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富比世雜誌排行 林百里登台灣首富

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
廣達董事長林百里出席。 聯合報系資料庫
廣達董事長林百里出席。 聯合報系資料庫

AI熱潮席捲全球，相關概念股股價狂飆，也讓台灣電子業大亨身價大漲。根據富比世雜誌（Forbes）排行，2024年台灣50大富豪財富總和達1,740億美元，比一年前多190億美元，廣達（2382）董事長林百里資產淨值為117億美元，首度登上台灣首富寶座。

富比世報導，今年第1季台灣經濟在出口激增帶動下成長6.56%，增速為三年來最快，股市跟著水漲船高，入榜的29位富豪因此「富上加富」，身家排行出現顯著變化；今年進榜的門檻也從去年的10.5億美元提高到11億美元。

富比世台灣十大富豪
富比世台灣十大富豪

今年的台灣首富林百里，個人淨值由去年的56億美元增加一倍以上、達117億美元，增加的美元金額及幅度皆居台灣富豪之冠。廣達的亮麗表現也使副董事長梁次震首度進榜，以14.5億美元排名42。

去年榜首富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟，今年滑落至第二名，但他們的財富由去年的88億美元增加22%至107億美元。

林百里 首富

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