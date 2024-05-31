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台達電今年營收將逐步成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（30）日召開股東會，台達電指出，往年第1季營收都是全年最低點，今年因大環境表現沒有上來，但台達電在IA、BA、EV及微電網等應用還有很大的成長空間，加大技術投資力道，第1季營收年減但仍在預期中，估計今年各季營收有望逐步成長，「今年全年營收會成長，獲利不會衰退。」

台達電於股東會上改選董事，會後召開董事會，執行長鄭平升任董事長，原董事長海英俊則卸任、轉為董事。

小股東提問台達電第1季營運表現失色，今年每股純益是否維持去年水準時，鄭平提出逐季成長的看法，法人解讀，今年台達電營收及獲利有望再度改寫新猷，連四年賺逾一股本入袋。

針對AI伺服器及散熱方案進展，海英俊表示，台達電在AI伺服器不會缺席，在電源及散熱都很大的進展，下半年可以看到成績。

台達電 營收 股東會

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