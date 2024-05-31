台達電新舵手重塑企業價值

台達電（2308）成立已逾50年，1971年以電視零組件起家，如今穩坐全球電源供應器龍頭寶座，台達電昨（30）日宣布新任董事長鄭平接班，從第一代創辦人鄭崇華、第二任董事長海英俊，正式進入鄭平時代，外界關注外資法人對鄭平的評價，及未來他對外溝通的方式。

台達電2012年啟動世代交替，創辦人鄭崇華交棒董事長海英俊，長子鄭平擔任執行長，鄭平主導台達電從零組件供應商轉型成為解決方案供應者，十多年前他定調集團的轉型之路，看準5G、電動車、工業4.0智慧製造的主流趨勢，為企業價值重新鍍金。

鄭平原本學水產養殖，懷著夢想去泰國養蝦，反而進了泰達電，從生產部組長開始作起，再赴美攻讀企業管理，回國後從基層職務一路歷練，再回到總部擔任台達電執行長及首任品牌長，資歷相當完整。

鄭平過去主要是內部溝通與主持營運的角色，「氣場」與海英俊不同。升任董事長的鄭平，後續除了要繼續推動台達電前進、奠定未來在產業中的地位，也要扮演對外溝通的角色。