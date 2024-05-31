台達電傳承 鄭平升董座 新接班梯隊成熟

全球電源供應器龍頭台達電昨（30）日召開股東常會，會中全面改選董事，隨後立即召開董事會，董事長海英俊正式交棒、仍為董事會成員，新一屆董事會推舉鄭平升任董事長兼任執行長，柯子興續任副董事長。

昨天是海英俊最後一次以董事長身份主持股東會。海英俊表示，他自1999年加入台達電，無論年資或是年齡都已符合退休資格，台達電培育領導梯隊，隨著下一階段梯隊漸臻成熟，此時交棒應為最佳時機。

台達電股東會重點

他表示，鄭平自2012年接任執行長以來，規劃台達電走向品牌轉型之路，讓台達電從零組件供應商擴展至解決方案提供者的角色，帶領許多重要新興業務的發展。台達電目前仍處於轉型階段，需要延續性的策略方針，鄭平熟悉內部功能與組織運作，兼任執行長能與經營團隊、高階主管無縫合作，帶領台達電持續穩健成長。

台達電新任董事長鄭平表示，海英俊在台達電服務25年，對公司策略規劃、轉型發展帶來卓越貢獻，他感謝海英俊卸任董事長職務後仍續任董事，將其經營與管理經驗傳承給台達電經營團隊。

鄭平強調，擔任董事長是另一個責任的開始，將全力以赴，緊密地與經營團隊合作，開拓更多的商業契機。

鄭平2012年擔任執行長以來，帶動公司營運轉型，台達電的毛利率持續創新高；研發費用也隨營收規模擴大而逐年增加，去年占營收比重逼近9%，為歷史新高；併購範圍橫跨通訊電源、醫療、樓宇自動化、電動車、智慧製造等各領域。但各種投資、轉型的正面效益近年一一呈現，近年台達電營收及獲利持續攀新高，去年每股純益12.86元，改寫新猷。

台達電股東會通過去年度擬配發6.43元現金股利，並全面改選董事共12席。