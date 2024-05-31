快訊

歷史性判決！川普封口費案 陪審團裁決34項控訴皆有罪

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

台達電傳承 鄭平升董座 新接班梯隊成熟

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電舉行股東會並全面改選董事，啟動接班。左起副董事長柯子興、董事海英俊、創辦人鄭崇華、新任董事長鄭平、總裁暨營運長張訓海。 聯合報系資料庫
台達電舉行股東會並全面改選董事，啟動接班。左起副董事長柯子興、董事海英俊、創辦人鄭崇華、新任董事長鄭平、總裁暨營運長張訓海。 聯合報系資料庫

全球電源供應器龍頭台達電昨（30）日召開股東常會，會中全面改選董事，隨後立即召開董事會，董事長海英俊正式交棒、仍為董事會成員，新一屆董事會推舉鄭平升任董事長兼任執行長，柯子興續任副董事長。

昨天是海英俊最後一次以董事長身份主持股東會。海英俊表示，他自1999年加入台達電，無論年資或是年齡都已符合退休資格，台達電培育領導梯隊，隨著下一階段梯隊漸臻成熟，此時交棒應為最佳時機。

台達電股東會重點
台達電股東會重點

他表示，鄭平自2012年接任執行長以來，規劃台達電走向品牌轉型之路，讓台達電從零組件供應商擴展至解決方案提供者的角色，帶領許多重要新興業務的發展。台達電目前仍處於轉型階段，需要延續性的策略方針，鄭平熟悉內部功能與組織運作，兼任執行長能與經營團隊、高階主管無縫合作，帶領台達電持續穩健成長。

台達電新任董事長鄭平表示，海英俊在台達電服務25年，對公司策略規劃、轉型發展帶來卓越貢獻，他感謝海英俊卸任董事長職務後仍續任董事，將其經營與管理經驗傳承給台達電經營團隊。

鄭平強調，擔任董事長是另一個責任的開始，將全力以赴，緊密地與經營團隊合作，開拓更多的商業契機。

鄭平2012年擔任執行長以來，帶動公司營運轉型，台達電的毛利率持續創新高；研發費用也隨營收規模擴大而逐年增加，去年占營收比重逼近9%，為歷史新高；併購範圍橫跨通訊電源、醫療、樓宇自動化、電動車、智慧製造等各領域。但各種投資、轉型的正面效益近年一一呈現，近年台達電營收及獲利持續攀新高，去年每股純益12.86元，改寫新猷。

台達電股東會通過去年度擬配發6.43元現金股利，並全面改選董事共12席。

台達電 海英俊 董事長

延伸閱讀

黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會

供應鏈夥伴全露面！黃仁勳作東宴請「眾星雲集」 13位科技業大老出席名單曝

台達電、寶成 四檔俏

金曲35／豪乳辣妻加持！翁立友對戰許富凱 黑馬是他！

相關新聞

黃仁勳、蘇姿丰齊聚Computex！台積電、鴻海、廣達…電子股怎布局？專家：抓緊「這檔基金」 一表掌握績效

2024 COMPUTEX（台北國際電腦展覽會）即將登場！包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭齊聚，堪稱是史上最強的COMPUTEX盛會，重量級人物訪台不僅颳起一陣旋風...

黃仁勳開七桌 夜宴科技巨頭

輝達執行長黃仁勳昨晚再度宴請業界好友，不過宴請餐廳改到台北市懷舊台菜餐廳，包下至少七桌，廣達董事長林百里更連兩日都出席。

COMPUTEX將開展 為何領軍AI的國際大咖全都來了！揭密台灣在科技業的「3大吸引力」

COMPUTEX 2024台北國際電腦展即將於6/4～6/7盛大舉行，9位國際巨頭難得在台灣聚首...

AI用電將大爆發 尋找可能解方 經長：核三廠可作備援電力

經濟部長郭智輝昨（30）日表示，核三停機後將不影響供電，他同時表態，核三廠可作為2027年、2028年、2029年AI爆...

黃仁勳宴請供應鏈！這家台菜憑「這項特色」雀屏中選

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間宴請供應鏈廠商，外界好奇有美食老饕之稱的黃仁勳，這次宴請供應鏈伙伴，究...

效法輝達…世芯考慮分拆股票 法人：牽動千金股排名

輝達已決定要將股票一股拆成十股，目前台股當中，已有矽力-KY、長華、朋億等上市櫃公司分拆股票，第三方支付業者綠界也將跟進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。