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黃仁勳宴請台灣供應鏈高層 科技同樂會 總市值近百兆

經濟日報／ 本報綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，昨（30）日作東，宴請諸多台灣供應鏈高層齊聚，涵蓋代工、電信、電源供應、散熱、記憶體、塑化、通路等七大行業。和碩（4938）董事長童子賢也是座上賓，他在席間笑說，「這簡直是台灣科技產業的同樂會。」

昨天出席的大咖，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠與營運長謝明傑、和碩董事長童子賢與共同執行長鄭光志、台達電董事長鄭平等。

英業達董事長葉力誠及總經理蔡枝安、中華電董事長郭水義、緯創總經理暨執行長林建勳、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福及執行長謝明凱、台塑董事長林健男、緯穎董事長洪麗甯、微星董事長徐祥與所羅門董事長陳政隆等都出席。

昨天現身的供應鏈涵蓋代工、電信、電源供應、散熱、記憶體、塑化、通路等七大行業。加上輝達，在場人士所營運的公司，粗估總市值約接近100兆元。

（記者蕭君暉、林薏茹、吳康瑋、吳凱中、鐘惠玲）

童子賢 董事長 輝達

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