世芯今明年營運...很有信心
世芯-KY（3661）總經理沈翔霖昨（30）日表示，公司發展目標明確，將持續聚焦AI與高速運算（HPC）領域，目前占將九成營收，未來動能仍非常強勁，對於今、明年與將來營運很有信心。
世芯今年前四月合併營收為144.94億元，年增74.1％。外界預期該公司第2季與第3季業績可望持續攀升，再創單季新高，不過第4季業績表現可能轉為持平，主要是面臨大客戶亞馬遜舊產品要逐漸淡出，2025年營收動力必須靠北美整合元件廠（IDM）客戶的5奈米晶片訂單延續接棒支撐。
對於明年營運展望，外界擔憂其會處於大客戶產品轉換期，而影響到成長幅度，沈翔霖對此指出，他自己為公司訂下的成長目標是最少都要達30％，去年與今年都成長得非常快，明年他還是有信心可以達到上述增幅數字，並預期2026年後又會有突飛猛進的成長。
沈翔霖強調，很多客戶都來尋求合作，而市場上可以合作的ASIC設計服務業者選擇真的不多，對於持續贏得案子的信心很高。
他說，世芯已經成功量產多項5奈米與7奈米製程案件，也有多項3奈米與4奈米製程案件正進行設計中，今年將持續專注於高階製程的研發，加強與策略夥伴合作，開拓市場商機。
同時，在AI與HPC之外，該公司也擴大對自動駕駛領域的投入。
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