效法輝達…世芯考慮分拆股票 法人：牽動千金股排名

輝達已決定要將股票一股拆成十股，目前台股當中，已有矽力-KY、長華、朋億等上市櫃公司分拆股票，第三方支付業者綠界也將跟進。若世芯（3661）分拆股票成局，將成為台股AI概念股第一家。

業界指出，分拆股票讓股價變得更便宜，有助更多小資族加入買股，增加買盤與股票流通性，輝達近期股價衝上1,000美元大關，「一拆十」後，僅需100多美元就可以成為輝達股東，加上輝達後市看俏，買盤推升下，讓近期股價愈漲愈高。

台股昨天重挫298點，世芯股價逆勢收紅，終場漲35元、收2,915元，反映市場對後市看好與期待股票分拆效應。不過，法人也提醒，一旦股票分拆，世芯股價勢必也會因而有變動，牽動台股千金股排名。

世芯為亞馬遜提供AI晶片相關設計服務，是台股重量級AI概念股。世芯財務長王德善昨天說，確實有在考慮進行股票分割，但參考其他廠商分割股票的結果，有些結果還不錯，有些則不佳，因此目前還在思考中，沒有排除這個可能性。

部分股東也在股東會上提議是否考慮發放股票股利，王德善指出，以世芯目前的7億多元股本來說，希望維持小而美的狀態。

對於股東提問，世芯何時股價可以重回股王寶座，王德善說，確實股價從高點到現在有相當跌幅，但公司一貫立場是會盡全力經營，在過去兩、三年也繳出不錯的成績單，也會繼續努力，惟股價不是公司所能掌控。

另一方面，世芯首季毛利率為18.79％，股東詢問其毛利率較低的情形，世芯總經理沈翔霖認為，現在應該就是世芯毛利率較低的時期。王德善說明，主要是每年第1季通常都是委託設計（NRE）營收的淡季，未來NRE與量產營收的占比情形預期仍是影響其毛利率變化的最重要因素。

他強調，當公司量產營收規模成長愈來快，面對的客戶也愈來愈大，公司會盡力撐住毛利率。