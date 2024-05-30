黃仁勳宴請供應鏈夥伴 童子賢：AI可成為護國群山

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈廠商，和碩董事長童子賢會後表示，AI產業可以作為護國群山，AI產業整體產值加總起來，相較半導體「只會大不會小」，這是台灣產業很好的機會。鴻海董事長劉揚偉則笑說，明天股東會再談。

黃仁勳今天晚間宴請供應鏈夥伴在台北知名台菜餐廳舉辦，出席者包括劉揚偉、童子賢、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、中華電董事長郭水義、緯創執行長林建勳、雲達總經理楊麒令、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠等重量級貴賓。

童子賢會後接受媒體訪問表示，黃仁勳是非常支持台灣產業的前輩，黃仁勳在很多外商品牌面前，會開口說請多支持台灣產業；誠如黃仁勳所言，台灣正處於全球人工智慧AI產業風起雲湧、百家爭鳴的中心地帶。

童子賢表示，很多人以前喜歡講護國群山到底在哪裡，答案非常清楚，AI會在先進晶片製造以外，替台灣再創造護國群山，不是一座山而已，因為AI整個產值加總起來，相較半導體「只會大不會小」，台灣又處在整個AI產業中心的地位，跟產業所有先進公司都有很好的合作關係，「我相信這是台灣產業的機會」。

劉揚偉面對現場媒體詢問，他簡單說，「明天股東會再說」。