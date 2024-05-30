聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典畫面！黃仁勳與施崇棠交情深 拉著3科技大老興奮自拍
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間宴請供應鏈廠商，包括廣達（2382）董事長林百里、鴻海（2317）董事長劉揚偉等一眾產業大老都是座上賓；而此次獲得黃仁勳邀請出席的科技大佬們，對他來說不光只是合作夥伴而已，事實上，現場眾人對他來說，更像是許久未見的摯友，彼此之間除了推心置腹的相互信任外，更是自己可以放輕鬆、互相打鬧嬉戲的朋友。
對此，黃仁勳也被本報記者捕捉到，他現場用餐時特地站起身與華碩（2357）董事長施崇棠並肩暢聊，以及拉著雲達總經理楊麒令、英業達（2356）董事長葉力誠，靠在一起興奮的與宜鼎（5289）董事長簡川勝一同自拍的經典畫面，由此可見大佬們彼此之前的好交情。
事實上，黃仁勳作為今晚的主人，也於晚間6點30分現身餐廳，現場湧現大批粉絲圍繞，興奮拿出他寫的書找他簽名，而他也一展親切作派、逐一回應。此外，他今晚抵達現場時，面對現場一眾守在店門前的媒體們，不禁直言「自己最要好的朋友們，都在店內等待他，他等不及要跟大家團聚了。」便匆匆的入店，與好友開心齊聚。
事實上，黃仁勳及林百里已連續兩天一起吃晚餐，不過昨晚是由林百里作東，找來台積電（2330）創辦人張忠謀、聯發科（2454）董事長蔡明介等聚餐，而今晚兩人角色互換，換成黃仁勳作東，邀請多家供應鏈夥伴一同齊聚。不過由於該聚餐沒有對外公開，因此多數民眾、粉絲只能隔著玻璃朝裡面的科技大咖揮手，但生性體貼的黃仁勳，不忍看到粉絲們失望，因此不時走出店門、大方與大家進行合影，親切作風讓全場為之瘋狂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言