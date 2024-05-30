輝達擴大在台投資AI基礎設施 經長：對台充滿信心

輝達執行長黃仁勳今天表示，會持續擴大在台灣的AI基礎建設，不排除未來出現Taipei-2。經濟部長郭智輝表示，樂意聽到好消息，這也顯示業者對台灣投資充滿信心，但目前並無收到具體訊息。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天接受媒體訪問表示，會持續擴大在台灣的AI基礎建設，現在已經完成建置AI超級電腦Taipei-1，「未來可能會出現Taipei-2」；媒體近日也報導輝達將在高雄設立第2座研發中心，引起市場高度關注。

經濟部今天下午舉辦部長媒體見面會，媒體會中詢問是否收到大廠加碼投資的消息。郭智輝表示，很高興聽到這個消息，「Taipei-1和Taipei-2，看將來會不會有Taipei-3，還有Taipei-4」，這顯示業者對台灣有充分信心，很樂意聽到好消息，但目前並無具體訊息。

對於產業關切的用電議題，郭智輝表示，如果供電量不夠，半導體、AI產業就不會留在台灣，依照目前業者建設新廠申請的用電量評估，台灣供電無虞。

此外，郭智輝昨天下午與台積電總裁魏哲家碰面，媒體關切兩人會面談話內容。郭智輝表示，魏哲家是老朋友，原本是規劃上任前拜訪，但因為行程調整，加上魏哲家近期才回國，昨天見面單純聊天，並無觸及工作議題。