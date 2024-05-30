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AI爆發時代！經長郭智輝：台灣靠「這2產品」可再吃50年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝。記者杜建重／攝影

經濟部長郭智輝30日表示，半導體產業造就台灣過去50年經濟成長，未來50年，靠著AI Chip（AI晶片）、AI伺服器，光是這2個產業就能讓台灣再吃50年，讓台灣會在未來世界繼續引領風騷。

台積電（2330）海外廠投資規模愈大、製程愈先進，引發外界產業外移疑慮。郭智輝表示，台積電移往海外產能僅10%至15%，它最好產線及研發都在台灣，台積電到海外，是看當地市場、使用當地資源，「我個人完全不用擔心，國人也可放心」。

媒體詢問，國內資源會不會過度集中發展半導體，引發「荷蘭病」？郭智輝說，荷蘭是大量種鬱金香，產值不大，但半導體不同，台灣過去50年，靠半導體造就台灣經濟成長，未來50年，靠AI Chip（晶片）、AI伺服器，光是這2個產業就能讓台灣再吃50年，台灣會在未來世界引領風騷。

郭智輝說，台灣半導體做得比別人好，高階AI伺服器有80%至90%都由台灣生產，未來AI應用需求龐大，AI智慧製造與創造都會留在台灣，引領世界，這是非常關鍵技術。

郭智輝也說，只要把AI應用開發出來，這不只是護國神山，相關技術還可以應用在「大健康領域」，如生技、醫療，透過AI可以早期發現，精準治療。半導體加上AI應用，包括五大信賴產業，如無人機、ICT、資安也會因AI而有出現破口，若能提早防範，台灣將可再領先世界。

至於中共頻繁軍演會否嚇跑外商投資？郭智輝表示，從近期各國際大廠都想來台投資資料中心、數據庫來看，顯見台灣半導體有很大優勢，大家都關注AI，世界各國都想自己生產AI Chip（AI晶片），但結果是台積電生產最好，只能不斷向台積電下單，整個生態鏈都在台灣身上。各國都想台灣+1，但其實這很難，因為技術都在台灣身上。

AI 半導體 台積電 郭智輝

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