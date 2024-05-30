經長：看好半導體優勢持續50年 AI應用結合生技發展

供應鏈重組趨勢下，台積電等赴海外布局，經濟部長郭智輝表示，半導體先進製程的研發會留在台灣，「先進製程不會移到海外」，未來50年持續發揮半導體優勢，並在AI晶片和伺服器產業占有領先地位，未來將聚焦AI應用，像是結合生技發展大健康產業。

此外，中國日前在台灣周圍進行「聯合利劍-2024A」演習，媒體關切是否衝擊外商投資信心。郭智輝表示，台灣在半導體產業具有極大優勢，吸引國際大廠紛紛來台投資設立資料中心，且世界上的AI晶片主要為台積電生產，國際客戶不斷下單，台灣半導體生態會持續成長，台灣不用擔心中共軍演。

經濟部今天舉辦部長媒體見面會，由郭智輝率領3位次長陳正祺、林全能、何晉滄以及台電代理董事長曾文生說明工作重點，並接受媒體提問。

郭智輝表示，台積電、聯電等大廠前往海外布局，代表國力延伸，尤其台灣在半導體先進製程領先，全球有9成先進半導體為台廠生產，其中海外設廠的產能占比小，「先進製程不會移到海外」，且先進製程的研究發展會留在台灣，業者赴海外設廠主要是接近客戶和市場、並使用當地資源。

媒體關切台灣產業是否偏重半導體發展，以及未來產業政策。郭智輝回應，台灣這50年在半導體產業帶動下，創造經濟成長，未來50年台灣也將憑藉半導體產業優勢，持續引領風騷，尤其是AI晶片、伺服器產業。

郭智輝指出，台灣半導體製造能力優於其他國家，且AI伺服器有8、9成在台生產，這2大優勢使台灣半導體產業居於全球關鍵地位，未來將著重發展AI應用，包括結合AI技術與生技、生醫，發展大健康產業，可以協助早期發現、精準治療，同時延長國民壽命。

全球供應鏈重組浪潮下，國際企業提出「台灣加一」（Taiwan plus one），以分散風險，對此郭智輝坦言，由於台廠掌握關鍵技術，「台灣加一」有難度。而台積電前往日本、美國和德國生產，海外產能占比約10至15%，經濟部也會協助相關供應鏈移動，接近客戶生產的同時，擴大合作夥伴。

郭智輝表示，除了推動AI和半導體產業，也聚焦發展無人機、資安、高階ICT產業，台灣本來就有供應鏈優勢，從今年第1季經濟成長率觀察，「越來越多國外廠商和台灣合作」，台灣不用擔心中國軍演。

兩岸貿易依存方面，陳正祺表示，兩岸貿易是全球貿易的一環，也是互惠互利供應鏈，政府政策目標為維持兩岸經貿穩定，另一方面，也會努力分散市場，效果顯著，台灣出口至中國占比已降至約3成，會持續推動分散市場，強化經濟韌性。