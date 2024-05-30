經長郭智輝：將在日本九州設半導體供應鏈園區 政府提供一站式服務

新任經濟部長郭智輝30日與媒體茶敘再度提到「境外關內」主張，他規畫，隨台積電（2330）赴日本熊本設廠，將結集國內半導體供應鏈在九州設立一個半導體供應鏈園區，除了服務台積電之外，也同時就近服務日本廠商。他說，政府在海外將提供一站式服務，讓業者快速地發揮專長。

郭智輝表示，日本九州地方首長近期來台招商，準備50公頃土地希望台廠能去落地，「我的目標沒有那麼小」。媒體追問是否為500公頃？他則笑答：「大家都很聰明」。

他表示，在九州設半導體園區，「在準備中」；至於是要採科技園區或是科學園區，則還要與國科會主委吳誠文商談。他說，這不是只是經濟部的事，而要配合國家發展計畫，希望能趕快落實。

他昨日說明「境外關內、境內關外」構想。在境內關外部分，就是「帶著台灣製造業園區走向世界」，規畫由公股企業或公私協力方式另成立投資開發服務公司及平台，協助設置海外園區，排除廠商投資障礙。建置海外單一窗口服務，提供從申設建廠到投資營運全程服務，包含土地、建築、環保等協處服務，幫忙業者把事務性工作調配好。

郭智輝表示，過去在赴菲律賓蘇比克灣設園區，或越南當地工業區，但這不具有「關內」的概念，他主張政府要有「態度」，提供一站式服務，讓中小企業赴海外投資生產也「沒有違和感」。這不僅能讓台廠就近服務當地大客戶，也協助業者在附近找客戶。

他表示，未來鎖定日本與新南向國家。例如，台積電將在熊本蓋兩座廠，九州也有很多半導體產業，他擬在九州設半導體供應鏈園區，服務台積電外，亦可就近服務日本廠商，如索尼、松下、三菱等日廠。至於新南向，則要盤點優勢產業供應鏈，以及當地水電人力等資源而定，例如美國缺人力，廠商意願不高，相較之下，台灣ICT業者很多就在墨西哥設廠，這需要再盤點。