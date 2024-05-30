黃仁勳宴請供應鏈！巨頭全到齊 童子賢喊：好像同學會

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間特地設席宴請台系供應鏈合作伙伴，其中，幾乎全部伺服器組裝廠都派出董總級大老出席赴約。其中，廣達（2382）董事長林百里、雲達總經理楊麒令、鴻海（2317）董事長劉揚偉、緯創（3231）總經理林建勳、緯穎（6669）董事長洪麗甯、英業達（2356）董事長葉力誠、總經理蔡枝安等大咖都現身與會，現場盛況空前，也讓同為座上賓的和碩（4938）董事長童子賢，開心的驚呼「好像同學會啊！」

事實上，有「AI教父」之稱的黃仁勳，近年多次訪台，激勵AI伺服器代工業者走勢狂飆，而台系大廠鴻海、廣達、緯創、英業達、緯穎等，也分別以供應基板、主機板設計等方式，以ODM-Direct（原廠直銷）合作夥伴之姿，提前卡位輝達AI伺服器代工鏈，收穫滿滿商機！

據悉，輝達（NVIDIA）於今年3月推出最強晶片「GB200」而鴻海、緯創、緯穎、英業達、廣達、都成功入列首批合作的台鏈代工伙伴名單，而廣達董事長林百里繼昨日宴請黃仁勳與台積電（2330）創辦人張忠謀、聯發科（2454）董事長蔡明介等人品嘗最愛的私廚料理後，今日則角色互換，改由黃仁勳作東，邀請包含林百里等大佬，齊聚一同享受滿桌的美食饗宴。