中科擴建二期用地取得 將在合法範圍兼顧所有權人權益
中科台中園區擴建二期計畫範圍內部分土地及地上物所有權人30餘人，30日前往中科管理局陳情，表達土地地價應反映當地行情，及不合法建物比照竹科進行補償等訴求。
中科管理局表示，此案都市計畫變更案，台中市政府3月6日公告實施後，中科已於4月下旬與107名土地及地上物所有權人分別舉行4場次協議價購會議。
有關今天所提的訴求，中科均已錄案，後續將按照中央及地方法令，依據地主及地上物所有權人所提申請，辦理土地及地上物複估，以正式書面回覆，並持續與地主積極協調溝通。中科管理局強調，會在合法前提下，兼顧所有權人權益及廠商的建廠需求。
「台中園區擴建二期」計畫面積89.75公頃，係為因應台積電（2330）先進製程布局需求，及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業。
中科管理局表示，二期園區開發完成後可創造4,857億元年產值，提供4,500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。整個土地取得作業預計於年底前完成。
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