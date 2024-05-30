可成外資股東提案未過 洪水樹：股利屬經營決策

金屬機殼廠可成今天舉辦股東常會，外資股東提出的公司章程修訂案經表決，贊成票僅占30.37%，提案未通過，盈餘分派維持由董事會決議、再經股東會承認的現行程序。

可成董事長洪水樹說，可成股利配發率從2015年到去年都高於6成，優於許多公司。股利發放是公司經營決策的一環，可成外資持股比例高，會尊重投資人提案，但公司必須兼顧經營穩健。如果公司決策議題都交由股東決議，會出現一些不恰當的狀況。

他說，從1999年到2018年可成營運大幅成長，並非不勇於行動，而是標準的「企業行動主義」，可成在對的時間會投資並快速執行，該退出市場時也會急流勇退。

洪水樹直言，轉型是10年大計，可成鎖定半導體、醫材兩大方向，正審慎評估國內外投資併購機會，如今已到了「雲開見日、蓄勢待發」的階段。

觀察今年大環境，他認為，下半年可看到較明顯的景氣復甦，但也不能忽視高通貨膨脹及全球供應鏈重組等不確定因素。AI（人工智慧）是現在顯學，對未來有很大影響力，AI PC（人工智慧個人電腦）今年是啟動年，明年將升溫，大量出現應該落在2026年，可成對AI PC也充滿期待。