黃仁勳晚上宴請企業家 「台灣AI供應鏈完整，我們會持續在台灣投資」

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聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳近日在台掀起旋風，他來台之後，今晚首次以輝達名義宴請供應鏈業者。記者簡永祥/台北報導
輝達執行長黃仁勳近日在台掀起旋風，他來台之後，今晚首次以輝達名義宴請供應鏈業者。記者簡永祥/台北報導

輝達執行長黃仁勳近日在台掀起旋風，他來台之後，今晚首次以輝達名義宴請供應鏈業者，他在受訪時表示，每個國家都有利用自己的優勢，「我一直會在台灣投資， 當然這是開始， 因為我們在這裡做晶片，還有很多供應鏈都在這」。

黃仁勳近日所到之處仍與之前來台一樣聚集民眾目光，他晚上在台北磚窯古早味懷舊餐廳，宴請供應鏈業者，包括鴻海董事長劉揚偉廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、廣達副董事長梁次震、緯創執行長林建勳、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福丶執行長謝明凱、雲達總經理楊麒令等人出席。黃在受訪時表示，「這是一個很好的餐廳，每個人都要來，我有很多朋友在裡面。但我今天沒有要去逛夜市，不要跟著我」，引發現場大笑。

昨日被拍到黃仁勳在通化街買水果，黃不忘幫店家宣傳，說「我每年回來都會找她，大家跟她買水果」。聽到媒體相繼建了黃仁勳美食地圖，他直說「太棒了，要把（今天）這間店放上去」。

赴宴的廣達資深副總暨旗下雲達總經理楊麒令表示，這次電腦展是所有平台伺服器火力全開，不只NVIDIA還包括AMD及英特爾全部的新伺服器平台解決方案都會上陣，大家拭目以待。他指出，從開始台積電的晶片、封裝的一些系統組裝，半導體整個供應鏈都在台灣，黃仁勳當然重視台灣。

劉揚偉 廣達 輝達 黃仁勳

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