台灣大攜手輝達攻雲端遊戲 林之晨透露：黃仁勳也按讚

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，再度颳起旋風，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，台灣大與輝達原先就有合作，共同打造GeForce NOW聯盟，是台灣經營最好的雲端遊戲服務；他透露，黃仁勳對此成果感到很高興。

黃仁勳29日應廣達董事長林百里之邀，與張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦餐敘。

台灣大哥大今天攜手LINE舉辦記者會，會後媒體詢問，台灣大與輝達是否有進一步合作可能，林之晨表示，台灣大與輝達原先就共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，在輝達的支持與台灣大的推廣下，是台灣經營最好的雲端遊戲服務。

林之晨表示，去年亞太經合會（APEC）在舊金山開會，時任駐美代表的蕭美琴宴請APEC代表團，黃仁勳也在現場，他就與黃仁勳談到輝達與台灣大雲端遊戲的服務，黃仁勳對此成果感到相當高興。

台灣大哥大看好雲端遊戲市場，於2020年5G開台前啟動遊戲市場布局，與輝達共同打造雲端遊戲服務，遊玩3A遊戲大作，不需配備高階硬體設備或安裝龐大遊戲檔案，搭配5G資費，帶動總用戶數年成長41%。

此外，兩大電信合併案依法須在今年6月底起完成頻率超標改正，台灣大哥大近期跟NCC申請展延附款履行期限。不過，NCC駁回台灣大展延申請。

針對頻譜超標問題，林之晨今天回應，正在盡一切努力，有三方向，一是跟同業談交換，二是找第三方公司購買的可能，三在獨董要求下，以行政訴訟方式，向主管機關透過訴訟，去伸張頻譜價值，目前已第1次開庭。

林之晨進一步說，去年初與台灣之星合併案NCC雖通過，但由於公平會通過前，都不能計畫網路整併，嚴格說起來超頻改正處理只有7個月的時間，跟NCC認為有一年半的時間處理「差非常多」，因此申請展延，但NCC駁回，罔顧台灣之星280萬用戶權益，台灣大也對此感到「委屈」。

「無框行動」將申請在台停止營運，他表示，媒體報導是無框行動對營運商續約條件沒有很滿意，假設無框行動希望有營運商來提供網路覆蓋，商業條件符合之下，台灣大可以考慮幫忙，畢竟不能讓5萬用戶變成孤兒。