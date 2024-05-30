處理超額頻譜期限將至 台灣大林之晨：努力到最後一刻
國家通訊傳播委員會（NCC）通過兩大電信合併案時，要求業者在今年6月底前「處理」超額頻譜，可繳回、交換、出售。遠傳（4904）已經完成繳回，而隨著期限將至，台灣大哥大（3045）總經理林之晨指出，將努力到最後一刻，為客戶謀求最大利益。
台灣大超額頻譜位於1GHz以下的黃金頻段，林之晨指出，正在盡一切努力，包含與同業洽談交換，與第三方公司洽談購買可能，同時在獨董要求下提出行政訴訟，盡一切努力，直到最後一刻。
其中，台灣大希望與中華電信（2412）進行頻譜交換，並向中華電信遞出相關文件，林之晨表示，相關議題簽有保密協定，還沒確定前都無法透露。
台灣大的黃金頻段如果無法順利「交換」或者出售，最終只剩下繳回一途，林之晨表示，頻譜仍有7至8的帳面價值，但從商務競爭的價值則是遠遠超過7至8億元，對股東來說是一個相當大的價值。
林之晨表示，NCC去年初通過台台併，雖距離今年6月底仍有一年半時間可以進行網路整併，但公平會則要求須待公平會通過，去年12月1日正式合併後才可以進行網路整併，僅剩下7個月時間，現在更僅剩下一個月，將儘速呼籲用戶更換相關手機及SIM卡。
林之晨表示，該段頻譜服務台灣之星280萬用戶，為謀求台灣之星用戶最大福利，也在NCC委員指導下，提出「延期」申請，卻被NCC以「已提出行政訴訟」為由駁回。
林之晨坦言，非常委屈，但會做最大努力，直到最後一刻。
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