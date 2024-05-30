黃仁勳台菜夜宴！供應鏈伙伴全來了 出席名單曝光

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間宴請供應鏈廠商，受邀名單包括廣達（2382）董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉等企業代表。事實上，黃仁勳及林百里已連續兩天一起吃晚餐，不過昨晚是由林百里作東，找來台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介等聚餐，而今晚兩人角色互換，換成黃仁勳作東，邀請多家供應鏈夥伴一同齊聚。

黃仁勳今晚找來幾乎所有的供應鏈伙伴，截至晚間6點20分，包括華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、雲達科技總經理楊麒令、中華電信總經理郭水義、鴻海董事長劉揚偉等大咖，都已先後出現於現場，幾乎所有的供應鏈伙伴都已露面，相當驚人。

面對媒體鎂光燈的捕捉，雲達總座楊麒令也難得的停下腳步接受詢問，他說，自己就是來吃飯的，而現場媒體詢問怎麼看下周電腦展，他則表示，對廣達來講，下周就是一個火力展示的時間點，團隊會將這兩年來的努力，一次趁電腦展全部展出來，而他坦言，這次展會全球科技廠都派出董總級代表現身，這也帶表市場對台灣的重視，絕對是「無庸置疑的」！