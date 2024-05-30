慧榮推業界最快NAND控制IC 預計今年中量產

NAND Flash控制IC大廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）今（30）日宣布，推出傳輸速度高達20Gbps的業界最高速單晶片可攜式SSD控制IC，並支援8TB的儲存容量，未來將可望應用在AI手機、高性能多媒體裝置或遊戲機等終端應用，目前正在向多家客戶送樣階段，預計將於2024年中進行量產。

隨著支援AI的裝置數量日益增多，高容量和高效能的儲存裝置解決方案對消費者來說越形重要。慧榮表示，全新推出的控制IC能針對這些應用，為可攜式SSD提供具成本效益、高容量和高效能的理想解決方案。

採用新款控制IC的高效能可攜式SSD配備20Gbps頻寬的USB 3.2 Gen 2x2介面，以及完全整合的軟硬體解決方案，其連續讀寫速度分別可達2,100MB/s和2,000MB/s，最高容量達8TB，且外型極為輕巧便攜。

慧榮指出，推出的新款產品支援ProRes格式和適用iPhone使用者的MFi規範，同時相容於Windows、Android OS及macOS，對需要高容量、高效能可攜式儲存裝置的AI智慧型手機、高畫質內容創作者和遊戲愛好者而言，新產品將是理想的解決方案。