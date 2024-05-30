台達電世代交替 鄭平接棒為新任董事長：我將全力以赴

台達電今（30）日召開股東常會，通過新任董事名單後，台達隨即召開董事會，會中董事互選，由執行長鄭平接任董事長，柯子興任副董事長。

台達電今日通過配發112年度股東股利，每仟股約可無償配發現金紅利新台幣6,430元（即每股配發6.43元）；全面改選董事共12席，包含5席獨立董事，並通過解除董事競業禁止之限制案。

台達前董事長海英俊表示，他1999年加入台達，無論年資或是年齡都已符合退休資格。台達長年培育領導梯隊，隨著下一階段梯隊的漸臻成熟，此時交棒應為最佳時機。鄭平自2012年接任執行長以來，規劃台達走向品牌轉型之路，也讓台達從零組件供應商擴展至解決方案提供者的角色，並帶領許多重要新興業務的發展。台達目前仍處於轉型階段，需要延續性的策略方針，新任董事長鄭平熟悉內部功能與組織運作，兼任執行長職務能與經營團隊、高階主管無縫合作，共同帶領台達持續穩健成長。

台達新任董事長鄭平也表示，台達的重大營運決策都是由經營團隊縝密討論後訂定，近年更新增四位執行副總裁，協助業務拓展及全球營運整合，放大綜效，「擔任董事長是另一個責任的開始，我將全力以赴，未來會緊密地與經營團隊合作，開拓更多的商業契機」。

台達本屆新任董事名單分別為鄭平、鄭崇華、海英俊、柯子興、張訓海、鄭安、郭珊珊，以及獨立董事曾惠瑾、呂學錦、黃日燦、鄒開蓮、徐秀蘭，共12席。