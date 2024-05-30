強化電源轉換效率 日月光推powerSiP創新供電平台

封測大廠日月光投控（3711）宣布推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度（current density）挑戰。日月光powerSiP平台可實現垂直整合的多階（Multi-stage）電壓調節模組（VRM），提供更高的系統效率和更低的功耗，並比傳統並排配置縮小25％的面積。

powerSiP技術創新可使電流密度從0.4A／mm增加50%至0.6A／mm，並將佈線功耗從12％降低至6％，相較於傳統並排配置的佈線功耗降低了50％。由於AI市場規模、覆蓋範圍和影響仍在不斷擴大，日月光透過powerSiP持續創新滿足資料中心需求、效能預期和功耗改進。

日月光推出的powerSiP是為了因應當今資料中心內算力（compute power）與冷卻這兩項最耗能的流程。根據國際能源總署（IEA）的數據，2022年資料中心消耗460太瓦時（TWh），佔全球用電量的2％，到2026年時，這個數字將上升至1,000太瓦時（TWh）。

AI依賴強大但耗電的CPU、GPU、記憶體和磁碟系統，來實現功能、效能和低延遲，不斷普及的人工智慧使能源消耗激增，成本已經高到令人望而卻步，為了解決電力轉換和冷卻方面極端低效的問題，對創新的需求也空前高漲。

現代資料中心設施普遍導入高壓供電以降低電流傳遞的能量損耗，並在微處理器之前分多個階段轉換為較低電壓。資料中心供電網路（PDN）中的每個功率轉換階段都具有中等至高達90％的高效率。

然而，在較高功率水平時，從供電平台上最後一個DC-DC轉換器到微處理器的路徑佈線損耗開始佔主導地位，並影響整體系統效率。一般資料運算系統從供電平台到微處理器，使用單一階段降壓，並且使用電壓調節模組（VRM）提供微處理器較高的電壓。