日月光推出創新供電平台 將AI應用和資料中心運算能源效率提升50%

全球封測龍頭日月光投控（3711）30日宣布推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度挑戰，能因應當今資料中心內算力（compute power）與冷卻這兩項最耗能的流程。

日月光投控表示，powerSiP平台可實現垂直整合的多階（Multi-stage）電壓調節模組（VRM），供應更高的系統效率和更低的功耗，並比傳統並排配置縮小25%的面積，而powerSi技術創新可使電流密度從0.4A/mm²增加50%至0.6A/mm²，並將布線功耗從12%降低至6%，相較於傳統並排配置的布線功耗降低了50%。

日月光投控指出，由於人工智慧（AI)）市場規模、覆蓋範圍和影響仍在不斷擴大，集團透過powerSiP持續創新滿足資料中心需求、效能預期和功耗改進。

日月光投控說明，集團推出powerSiP是為了因應當今資料中心內算力與冷卻這兩項最耗能的流程，根據國際能源總署的數據，2022年資料中心消耗460太瓦時（TWh），占全球用電量的2%，到2026年時，這個數字將上升至1,000太瓦時（TWh）。

日月光投控點出，AI依賴強大但耗電的CPU、GPU、記憶體和磁碟系統，來實現功能、效能和低延遲，不斷普及的人工智慧使能源消耗激增，成本已經高到令人望而卻步，為了解決電力轉換和冷卻方面極端低效的問題，對創新的需求也空前高漲。

日月光研發副總葉勇誼則說，powerSiP提供了將穩壓器（voltage regulator）直接放置在系統單晶片（SoC）和小晶片（chiplet）下方的選項，垂直整合允許在較短的電力傳輸路徑（power delivery path）上提供較大的電流，藉此可降低供電網路中的阻抗，進而提高系統效能和功能，同時增加整體效率和功率密度（power density）。

日月光Corporate Communications & Industry Partnerships資深處長Patricia MacLeod說，在全世界致力滿足日益增長的電力需求並同時降低碳排放的情況下，系統效率是結構設計上的首要任務，日月光的powerSiP平台加速實現更高效的電源解決方案和更環保的資料中心能源利用，代表日月光在實現永續發展的道路上，又向前邁出了一步。