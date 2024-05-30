日月光推出powerSiP創新供電平台 資料中心能源效率提升50%

日月光投控旗下日月光半導體今日宣布推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度挑戰。日月光強調，由於人工智慧（AI）市場規模、覆蓋範圍和影響仍在不斷擴大，日月光透過powerSiP持續創新滿足資料中心需求、效能預期和功耗改進。

日月光表示，推出的powerSiP已上市，主要是為了因應當今資料中心內算力（compute power）與冷卻這兩項最耗能的流程。根據國際能源總署 (IEA) 的數據，2022年資料中心消耗460太瓦時（TWh），占全球用電量的2%，到2026年時，這個數字將上升至1000太瓦時（TWh）。AI依賴強大但耗電的CPU、GPU、記憶體和磁碟系統，來實現功能、效能和低延遲，不斷普及的人工智慧使能源消耗激增，成本已經高到令人望而卻步，為解決電力轉換和冷卻方面極端低效的問題，對創新的需求也空前高漲。

日月光研發副總葉勇誼表示，powerSiP提供將穩壓器（voltage regulator）直接放置在系統單晶片（SoC）和小晶片（chiplet）下方的選項，垂直整合允許在較短的電力傳輸路徑（power delivery path）上提供較大的電流，藉此可降低供電網路中的阻抗，進而提高系統效能和功能，同時增加整體效率和功率密度（power density）。