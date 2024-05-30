可儲存大量遊戲機內容 慧榮推出超高速、支援高容量可攜式SSD單晶片控制器

NAND 控制晶片廠慧榮科技 （NasdaqGS: SIMO）30日推出業界最高速的SM2322單晶片可攜式SSD控制器，提供高效能、低功耗且具備成本效益的解決方案。SM2322支援高達 8TB 的儲存容量，並可實現高達20Gbps的資料傳輸速度，能夠無縫存取和儲存大量來自AI智慧型手機、高性能多媒體裝置和遊戲機的內容。

隨著支援 AI 的裝置數量日益增多，高容量和高效能的儲存裝置解決方案對消費者來說越形重要。全新的 SM2322控制器能針對這些應用，為可攜式SSD提供具成本效益、高容量和高效能的理想解決方案。此控制器配備最高容量達8TB，且外型極為輕巧便攜。支援ProRes格式和適用於iPhone 使用者的MFi規範，同時相容於 Windows®、Android OS ™ 及 macOS ® ，對需要高容量、高效能可攜式儲存裝置之AI智慧型手機、高畫質內容創作者和遊戲愛好者而言，SM2322是理想的解決方案。

「AI 智慧型手機和手持遊戲裝置的普及，大幅增加了對管理大型數位視訊和照片內容的需求。」慧榮科技終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭表示：「AI 推論將產生大量資料，這使得大型儲存裝置變得更加重要。 SM2322 如今樹立了更高的標準，採用更強大的功能以支援更高速度的 USB3.2 規格，並提供更大容量支援，滿足 AI 時代對儲存及取得大規模數位媒體內容的需求。」

Adata、Crucial、HP、Kingston、Lexar、Transcend、小米、Seagate LaCie 等眾多廠商推出的多款可攜式SSD產品，已採用慧榮科技的SM2320控制器。慧榮科技目前正在向多家客戶提供SM2322的樣品，預計將於2024年中進行量產。