安提邊緣AI助力各行各業 Computex 2024展現全系列產品實力

全球邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina），將在6月4日舉行的Computex 2024國際電腦展現場，展示全系列創新的產品解決方案。

安提表示，公司深耕邊緣AI領域多年，包含基於NVIDIA Jetson Orin模組系統（SOM）的小體積高效能DeviceEdge系列，具備高靈活度的MegaEdge邊緣A推論/訓練平台，基於NVIDIA IGX的企業級邊緣人工智慧平台，以及安提首款基於NVIDIA MGX模組化架構的SuperEdge企業級短機身邊緣伺服器，賦能全球各行各業探索商業智能邊緣。

安提指出，伴隨智慧安全城市興起，公司結合生成式AI技術，以道路公共設備管理為場景，呈現邊緣AI如何推動智慧城市的進步，透過搭載NVIDIA Jetson Orin模組的安提DeviceEdge系列，能提供無與倫比的AI運算能力、大型統一記憶體和完整的軟體堆疊，以及卓越的能源效率，推動最新的生成式AI應用。

安提點出，例如交通控制設備即時狀態偵測，包括路燈、號誌、消防栓等，有助提升城市管理效率。運用邊緣生成式人工智慧，可於智慧城市中實現即時影片搜尋、事件摘要與即時資產追蹤，將企業人工智慧應用提升至全新境界。

另外，在智慧製造時代，生產線管理面臨著更高的效率和準確性要求，傳統的人工分揀螺絲螺帽方式不僅耗時費力，且容易出錯，難以滿足精益生產的需求，為解決此痛點，安提攜手生態系夥伴所羅門（Solomon），將以汽車/機械製造工廠產線為例，展示智慧化的螺絲螺帽自動分類解決方案，結合安提AIP-KQ67（搭載NVIDIA A2 的NVIDIA 認證系統）與AIE-KX13（Jetson AGX Orin系統），以及所羅門3D META-aivi技術，產線管理人員可快速準確地識別和分類多種螺絲螺帽，大幅提升生產線效率和準確性。