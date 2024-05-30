慧榮科推超高速、支援高容量可攜式SSD單晶片控制器 預計在2024年量產

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）30日宣布推出業界最高速的SM2322單晶片可攜式SSD控制器，提供高效能、低功耗且具備成本效益的解決方案，目前正在向多家客戶提供樣品，預計將在2024年中進行量產。

慧榮科技表示，SM2322支援高達8TB的儲存容量，並可實現高達20Gbps的資料傳輸速度，能夠無縫存取和儲存大量來自AI智慧型手機、高性能多媒體裝置和遊戲機的內容。

慧榮科技指出，隨著支援AI的裝置數量日益增多，高容量和高效能的儲存裝置解決方案對消費者來說越形重要，而全新的SM2322控制器能針對這些應用，為可攜式SSD提供具成本效益、高容量和高效能的理想解決方案。

慧榮科技進一步說，採用SM2322控制器的高效能可攜式SSD配備20Gbps頻寬的USB3.2 Gen 2x2介面，以及完全整合的軟硬體解決方案，其連續讀寫速度分別可達2,100MB/s和2,000MB/s，最高容量達8TB，且外型極為輕巧便攜，同時支援ProRes格式和適用於iPhone使用者的MFi規範，也相容於Windows、Android OS及macOS ，對需要高容量、高效能可攜式儲存裝置的AI智慧型手機、高畫質內容創作者和遊戲愛好者而言，SM2322是理想的解決方案。

終端與車用儲存事業群資深副總段喜亭說明，AI推論將產生大量資料，這使得大型儲存裝置變得更加重要，SM2322如今樹立了更高的標準，採用更強大的功能以支援更高速度的USB3.2規格，並提供更大容量支援，滿足 AI時代對儲存及取得大規模數位媒體內容的需求。