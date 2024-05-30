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強化自身半導體實力 印度向台灣招手

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
為促進印度與台灣半導體產業間的交流與合作，印度台北協會、印度電子資訊科技部、印度半導體任務及國際半導體產業協會於30日攜手召開「印度－台灣半導體高峰論壇」。半導體示意圖。圖／路透
為促進印度與台灣半導體產業間的交流與合作，印度台北協會、印度電子資訊科技部、印度半導體任務及國際半導體產業協會於30日攜手召開「印度－台灣半導體高峰論壇」。半導體示意圖。圖／路透

為促進印度與台灣半導體產業間的交流與合作，印度台北協會（ITA）、印度電子資訊科技部、印度半導體任務（ISM）及國際半導體產業協會（SEMI）於30日攜手召開「印度－台灣半導體高峰論壇」，會中除了交流印度半導體產業現況及發展前景，亦針對未來國際合作機遇進行深度探討。

受地緣政治影響，全球經貿板塊發生變化，全球供應鏈重組，產業布局及經濟結構也面臨改變。印度政府自2021年推出「印度半導體任務」獎勵計畫，吸引外資與本土企業技術合作推動半導體與顯示器製造的產業發展並制定長期策略。印度政府挾其三大優勢，包含政策獎勵、經濟韌性及人口紅利，積極朝下一個全球半導體製造中心的目標邁進，而受惠於政府大力支持，加上新興應用與數位需求，印度半導體市場預估到2026年將突破550億美元。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）在論壇開場即表示，IT乃是印度與台灣雙邊關係的重要象徵，台灣與印度在經濟上有其互補性。印度和台灣各自擁有強大的優勢，可互相加成。例如，印度強大的創新設計能力和人才可透過台灣卓越的生產與製造能力實現，進而為兩個創新社會帶來效益。

SEMI國際半導體產業協會全球總裁暨執行長Ajit Manocha表示，印度挾其在經濟上固有的優勢，印度半導體任務公開邀請全球到印度生產和採購半導體。從人才供應、政策支持到極具吸引力的市場需求，印度具備發展成為半導體設計和製造中心的所有成功要素。

SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸補充道，半導體是驅動台灣經濟成長的重要動力，其於全球供應鏈的關鍵地位不言可喻。而印度挾其強大的內需市場、頂尖的國際性企業落地、卓越的研發創新能力及政府大力扶植政策等優勢，將有望躋身亞洲半導體產業一席之地。而助力半導體企業探索與印度乃至於全球半導體產業合作機會、共榮共好，是我們一貫不變的目標。

半導體 印度

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