2024臺南國際綠色產業展 工研院首創「低碳會展」秀減碳新技術

「2024臺南國際綠色產業展」30日至6月1日在大臺南會展中心舉行。延續去年主軸，邁向低碳永續新未來，今年展位數量相較前年增長近3成，吸引超過80家廠商參展，涵蓋250個展位，並迎來超過六國以上的參展廠商。其中經濟部能源署綠能館更首創全臺低碳會展，將展館從宣傳到場佈，全面導入節能低碳的設計，並應用工研院碳盤查資料庫，揭露展館的碳排資訊，率先成為低碳展典範。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，傳統會展經常使用高耗能產品和一次性的材料，此次藉由臺南國際綠色產業展機會，將展館從規劃階段起就將低碳排放列入設計要素，包含使用低碳或循環再利用的材料佈置、採用電子化廣宣，以及運用AI智慧電力感測器監測電力使用等，相較傳統展館作法減碳量近80%。希望透過這個展館，也讓舉辦單位、參展廠商和參觀來賓都能實際體驗節能減碳可以融入與落實於商務活動中，在未來的會展中不僅是要達成行銷目標，還能針對每一件展覽材料從製作、使用、廢棄、回收再利用等都納入碳排估算，來貢獻減碳，讓大家一起向與永續環境邁進。

工研院在經濟部能源署綠能館也展示幾項重要綠能技術與展品，包含有人工智慧電力感測器－貼著電線就可以測量即時實現能源監測為達到2050淨零排放的目標，通過大數據和人工智慧的應用提昇能源使用效率已成重要趨勢。

而企業要節能，能源量測就是最基本的第一步，但目前業界使用與安裝能源量測電表的成本過高，工研院開發的人工智慧電力感測器，外形只有拇指大小，直接貼著電線就可以測量，更可結合雲端能源管理或工控系統進行能源分析，快速揭露工廠、商辦電力流向，有效找出節電的解決方案，目前國內如捷運、石化大廠等都有安裝。

氫能創新平台－首創一條龍驗證開發打造國內氫能產業鏈，淨零排放的浪潮中，氫能被視為未來邁向淨零轉型的重要能源技術之一，工研院亦展示了氫能創新平台，整合再生能源電解產氫、氫氣純化與高壓儲存、燃料電池發電，及複合儲能等氫應用技術，可進行氫氣生產、輸儲、應用之全方位的測試、示範與驗證，目前已吸引十一家廠商在此進行研發與驗證合作，並衍生新創公司氫豐綠能。除了作為新創氫能產品開發的搖籃，也可讓國內外氫應用產業鏈利用場域既有設備快速進行測試驗證，打造完整解決方案。

工研院擘劃「2030技術策略與藍圖」，持續投入「永續環境」應用領域的技術發展。配合中央與臺南市政府推動大臺南成為綠能科技重鎮，工研院綠能所團隊已進駐臺南沙崙綠能科技示範場域，與產業共同發展打造綠能科技，技術驗證及整合應用平台，讓綠能產業在臺南扎根發展。歡迎對綠能科技有興趣的民眾及廠商，可至2024臺南國際綠色產業展的「綠能館」，一覽工研院對淨零永續的價值與貢獻。