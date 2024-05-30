真不缺電？威剛董座陳立白呼應童子賢 直言：說我擁核我也不否認

威剛董事長陳立白今日表示，AI絕對是個大浪潮，而台灣挾完善供應鏈，取得有利位置，絕對有機會成為全球AI發展中心，不只輝達來台設立研發中心及谷歌在台設立資料中心，預料包括微軟、亞馬遜和Meta等五大廠商都會來設立資料中心，但大型資料中心是吃電怪獸，他擔心缺電將會是發展的隱憂。

在台北電腦展即將開展前夕，他接受媒體訪問時做出以上表示。

陳立白表示，雖然很多企業避談是否擁核等敏感議題，不過從AI發展趨勢及政府有意打造台灣成為AI島，不可能不碰觸多元能源的議題。

對於童子賢重啟核能的建議，陳立白也豁出去了，他說他為童子賢鼓舞，認為童從原本的反核提出重新啟能，是拋出調整能源結構的好球，他看到台灣的機會及轉圜契機，可惜政府部會截至目前為止沒人出來接球。

陳立白話鋒一轉說：「你若今天說我擁核，我也不否認！」不過平心而論，生成式AI已引發第四次工業革命，台灣在AI發展的架構中，除了無法自行生產高頻寬記憶體（HBM）外，其他包括晶片代工、先進封裝測試及伺服器系統組裝、散熱及相關材料供應鏈完整，取得很好發展位置。

從近期國際半導體廠大咖等都齊聚台北國際電腦展，輝達執行長黃仁輝也宣布在高雄設立研發中心，可預見還會有更多的國際大廠也會紛紛來台設大型資料中心，但眾所周知，台灣在非夏季用電高峰時期即頻頻跳電，電力能否穩定已是很多用電大戶未來最擔心的課題，而大型資料中心更是吃電怪獸，未來如何保證不缺電，現今新政府必須審慎檢討能源政策新政。

童子賢稍早拋出「核一、核四剷平各設兩座OL3」，並且綱羅熟悉半導體產業的前崇越集團董事長郭智輝擔任經濟部長，外界解讀是為綠營的「非核家園」試圖找到下台階的解決方案，可惜截至目前為止，賴清德總統未對此做任何回應。

陳立白表示，台灣未來在全球AI發展要具備話語權，得認真思考重啟核能，採取混搭式能源，才能滿足企業轉型或發展AI的需求。