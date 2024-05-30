數發部帶動產官學持續數位轉型 10家業者共同策展

由數位發展部數位產業署主辦的數位內容設計展覽及競賽活動「放視大賞Vision Get Wild」於30日起至6月1日於高雄展覽館盛大開展。今年以《SPARKLE 光芒》為主題概念，強調「作品本身的光芒」，鼓勵學生用設計說創意、展現新銳力量的高光時刻，全台共51校系展出，更攜手智崴集團（5263）、夢想動畫、唯晶科技、一卡通、仙草影像、國家運動科學中心、台灣互動體驗設計協會、二三設計、創科互動、馥谷餘等10家數位內容業者共同策展。

113年度的放視大賞挑戰AI新興技術的探索，融入在今年的視覺與體驗互動中，將展區打造成數位互動科技的大型展演場，完美結合AI技術、視覺設計、動態影像、音樂生成、互動體驗，而開幕典禮則由世界DJ大賽冠軍QuestionMark與叁式Ultra Combos視覺總監何庭安、技術總監吳克軍攜手以經典音樂、動作感測、視覺互動即時生成，融合出全新表演型態。

數發部次長林宜敬表示，今年度邁入第十四屆的放視大賞一直扮演著數位內容新銳設計指標競技殿堂，也是產業展示新興產品的重要場域，未來數發部將持續以數位科技作為引導，在全球AI技術浪潮下帶動產官學持續數位轉型；同時，數發部也在高雄亞灣投入經費打造CG ARK數位人才培育基地，以企業主導的產業培訓模式，孕育人才軟實力、推動年輕學子在世界發光。

今年度競賽活動共169校系、1,885件作品報名參賽，除跨域、影視、設計、遊戲及動畫五大常設類別獎項外，亦鏈結iPASS一卡通、橘子集團、智冠科技、國城建設等企業設立企業指定題，藉由企業特別獎開啟產學合作契機，總競賽獎金達221萬。

除競賽及展覽活動，數發部在人才媒合和技術交流亦不遺餘力，活動期間更邀集暴雪娛樂、金盞花大影業等知名業者舉辦多場國際論壇；打造PITCH創意行銷擂台，聚焦設計、動畫、遊戲等主題，讓新銳創作者有機會向各大業者進行創意提案，業者包含承億酒店、大塊文化、台灣碩網、傑仕登、春魚創意、三頁文等，幫助設計新秀「洽資金、找機會、尋工作、覓資源」；辦理國際實務工作坊邀請暴雪娛樂、索尼動畫及皮克斯等為數位內容人才注入創作動能

數產署指出，為期3日（5月30至6月1日）的展覽期間，現場系列活動及作品百花齊放，同時設計了展場互動解謎遊戲，邀請民眾蒞臨參觀體驗。