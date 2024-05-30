快訊

直接切入重點！前輝達員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑫創電子攜手大猩猩科技 開創智慧城市新未來

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鑫創電子董事長許育瑞。記者黃義書╱攝影
鑫創電子董事長許育瑞。記者黃義書╱攝影

鑫創電子（6680）30日宣布與專注於影像數據分析與網路安全技術解決方案提供商「大猩猩科技 Gorilla Technology Group」(NASDAQ：GRRR) 達成戰略合作夥伴關係，將共同開發車載人工智慧運算相關技術與解決方案。

隨著5G技術的普及以及即將到來的6G新時代，高性能的智慧交通系統的研發對於新世代移動通訊發展扮演關鍵角色，特別是在速度、頻寬及功能上的升級。透過此次的戰略合作，藉由鑫創電子創新的車載運算技術與大猩猩科技全方位的智慧城市管理及智慧影像分析平台相結合，將整合雙方技術優勢，完善自動駕駛和高效車隊管理相關應用與解決方案，滿足快速發展的全球智慧城市之市場需求。

鑫創電子董事長許育瑞表示：「我們正朝著智慧城市車載運算領域的創新發展邁出關鍵革命性的一步。鑫創電子擁有領先全球的車載運算技術，深耕智慧交通領域，大猩猩科技是AI影像分析及網路資安防護技術的專家，我們將共同創造突破性的進步，不僅僅會創造巨大的價值，同時塑造智慧城市技術的未來格局」。

大猩猩科技董事長兼執行長Jay Chandan表示：「全球車載運算市場預估從2023年的5.65億美元增長到2025年的9.8億美元，大猩猩科技與鑫創電子的合作將為市場帶來無與倫比的價值。憑藉著雙方在人工智慧、智慧影像分析和車載計算方面的綜合專業知識，我們計劃開創突破性的進步，重塑產業標準並推動智慧城市的創新」。

AI 人工智慧 智慧城市 鑫創

延伸閱讀

緯創股東會／產品需求強！董座揭「多總部模式」 總部移至竹北

數位轉型方案業者騰雲 加速拓展海外市場

數位建設BOT內容創新應擺首位

新北瓦斯管線挖破頻傳 議員批管線圖資建置緩慢

相關新聞

其陽雙相浸沒式液冷解決方案 Computex 2024亮相

佳世達（2352）集團旗下網安廠其陽（3564）30日宣布首度亮相最新雙相浸沒式液冷解決方案，匯集多項技術專利，為邊緣智...

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

今（2024）年的台北國際電腦展（Computex）將在6月3日登場，晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳5月26日也提前來台，私下的行程再度成為外界關注的焦點，尤其是他曾用餐的地方，如「花娘小館」等店家，都因黃仁勳的造訪而爆紅。想知道AI教父都去過哪些地方嗎？《聯合新聞網》整理出黃仁勳曾吃過的美食，用一張圖就能掌握他的愛店。...

邁達特看好AI商機...將於Computex 2024亮相 三大公有雲企業級AI應用

邁達特（6112）三箭齊發經營AWS、Google Cloud、Microsoft Azure三大公有雲，將於Compu...

台達電世代交替 鄭平接棒為新任董事長：我將全力以赴

台達電今（30）日召開股東常會，通過新任董事名單後，台達隨即召開董事會，會中董事互選，由執行長鄭平接任董事長，柯子興任副...

深化台印半導體雙邊產業合作契機 印度挾「3大優勢」加速布局半導體聚落

為促進印度與台灣半導體產業間的交流與合作，印度台北協會(ITA)、印度電子資訊科技部、印度半導體任務(ISM)及SEMI...

日月光推出powerSiP創新供電平台 資料中心能源效率提升50%

日月光投控旗下日月光半導體今日宣布推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。