鑫創電子攜手大猩猩科技 開創智慧城市新未來

鑫創電子（6680）30日宣布與專注於影像數據分析與網路安全技術解決方案提供商「大猩猩科技 Gorilla Technology Group」(NASDAQ：GRRR) 達成戰略合作夥伴關係，將共同開發車載人工智慧運算相關技術與解決方案。

隨著5G技術的普及以及即將到來的6G新時代，高性能的智慧交通系統的研發對於新世代移動通訊發展扮演關鍵角色，特別是在速度、頻寬及功能上的升級。透過此次的戰略合作，藉由鑫創電子創新的車載運算技術與大猩猩科技全方位的智慧城市管理及智慧影像分析平台相結合，將整合雙方技術優勢，完善自動駕駛和高效車隊管理相關應用與解決方案，滿足快速發展的全球智慧城市之市場需求。

鑫創電子董事長許育瑞表示：「我們正朝著智慧城市車載運算領域的創新發展邁出關鍵革命性的一步。鑫創電子擁有領先全球的車載運算技術，深耕智慧交通領域，大猩猩科技是AI影像分析及網路資安防護技術的專家，我們將共同創造突破性的進步，不僅僅會創造巨大的價值，同時塑造智慧城市技術的未來格局」。

大猩猩科技董事長兼執行長Jay Chandan表示：「全球車載運算市場預估從2023年的5.65億美元增長到2025年的9.8億美元，大猩猩科技與鑫創電子的合作將為市場帶來無與倫比的價值。憑藉著雙方在人工智慧、智慧影像分析和車載計算方面的綜合專業知識，我們計劃開創突破性的進步，重塑產業標準並推動智慧城市的創新」。