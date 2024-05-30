「勳勳進食中！」 黃仁勳帶張忠謀吃的蚵仔煎曝光 曾獲米其林推薦、李洋也超愛

AI教父、Nvidia輝達執行長黃仁勳近日來台參加Computex，不只科技產業界大老闆跟他吃飯，黃仁勳甚至還帶台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里去逛寧夏夜市吃蚵仔煎，而美食店家背景也隨之曝光，是曾獲米其林餐盤推薦、被列為來台北旅遊必吃的小吃「圓環邊蚵仔煎」。

寧夏觀光夜市昨在臉書粉專po出影片，輝達執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀、董娘張淑芬、廣達董事長林百里等人再度造訪寧夏夜市，吃蚵仔煎當宵夜，沿途也吸引民眾爭相合影。

據中時新聞網報導，黃仁勳一行人到了蚵仔煎店用餐，店員圍裙上寫著「老宗店蚵仔煎」，吃的應該是寧夏夜市非常著名的「圓環邊蚵仔煎」。

「圓環邊蚵仔煎」為1965年創立，是在地近60年老店，從2018年開始便連續獲得五連霸的米其林推薦，每次店門口排隊人潮總是絡驛不絕，米糕也是店內人氣美食，簡簡單單吃起來很有古早味。

此外，「圓環邊蚵仔煎」也曾在聯合報【500碗】全台小吃新指南2023年的評比中得獎，評審團之一的東京奧運羽球男雙金牌國手李洋也投票給它。李洋表示，店家採用的金門石蚵很有名，是他每年回金門必吃的美味，「蚵仔煎剛好綜合了我所喜歡的蚵仔、麵粉跟Q彈的口感，蚵仔新鮮又給得多」。

黃仁勳到寧夏夜市亦引起不小騷動，北市議員林珍羽在影片下方留言說「尖叫」，其他人則說「勳老闆不會熱嗎？這種天氣穿皮衣，旁邊是保鑣嗎？」、「他乾脆把寧夏夜市整個買下來，自己當包租公以後，外賓到訪就直接拉來一起吃喝嗑好了」、「很隨和的人」、「明天晚上會出現嗎？我想去抓寶」。