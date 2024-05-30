其陽雙相浸沒式液冷解決方案 Computex 2024亮相

佳世達（2352）集團旗下網安廠其陽（3564）30日宣布首度亮相最新雙相浸沒式液冷解決方案，匯集多項技術專利，為邊緣智慧應用提供高效且永續的解決方案。長期深耕資安網通領域並積極投入AI技術研發，其陽科技此次展出的4U 8KW雙相浸沒式液冷系統，透過創新技術的應用，有效優化能源使用效率，助力客戶實現永續目標。

其陽近期因AI及浸沒式液冷解決方案題材，帶動股價強彈，近一季度股價翻倍增長，近10日漲幅也超過兩成，惟今日以跌停作收，收在98.1元，下跌10.9元。

隨著全球氣候變遷議題日益受到重視，企業紛紛積極推動永續發展。在網路安全領域，其陽科技於Computex 2024展出全新智慧驅動網路安全解決方案。

其陽攜手超微（AMD）與工研院、廣運（6125）、一詮（2486）等產業先進開發雙相浸沒式液冷解決方案，達成電力使用效率低至PUE 1.02，最高可支援24U 96KW高效系統散熱，協助企業在滿足高強度AI運算需求的同時，大幅降低資料中心散熱能耗。

其陽科技雙相浸沒式液冷系統採用法商INVENTEC PFAS Free低沸點散熱液，並導入氣體循環回收技術，有效減少資源浪費。此外，該系統也採用碩晨超潔淨PVA節能泡棉，利用材料特性構建專利散熱結構，實現無動力導流。搭配專利高功率蒸發器以及專利智慧散熱實時控制最佳散熱效率，實現ESG的永續價值。

此外，其陽科技將在2024 COMPUTEX BenQ講座「雙相浸沒式液冷解決方案實現永續」主題演講中，說明其陽科技如何透過創新技術的應用，提升企業的運算效率、降低能源開支，同時減少對環境的負面影響。

佳世達宣示持續加速醫療、AI智慧解決方案等新事業投資。集團大家長陳其宏29日就特別點名其陽，他表示，今年佳世達集團參與台北國際電腦展重點就是回應市場對AI的期待，如其陽有布局浸沒式液冷解決方案，友通（2397）則有AI工業主機板運用在邊緣運算領域，拍檔（3097）也在智慧餐飲顯現AI的應用。