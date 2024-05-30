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整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

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邁達特看好AI商機...將於Computex 2024亮相 三大公有雲企業級AI應用

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
邁達特（6112）三箭齊發經營AWS、Google Cloud、Microsoft Azure三大公有雲，將於Computex 2024攜子公司首次亮相多項以三大公有雲為基礎開發的企業級AI應用。圖／路透
邁達特（6112）三箭齊發經營AWS、Google Cloud、Microsoft Azure三大公有雲，將於Computex 2024攜子公司首次亮相多項以三大公有雲為基礎開發的企業級AI應用。圖／路透

邁達特（6112）三箭齊發經營AWS、Google Cloud、Microsoft Azure三大公有雲，將於Computex 2024攜子公司首次亮相多項以三大公有雲為基礎開發的企業級AI應用。邁達特總經理楊敦凱表示，據研調機構Omdia報告顯示，2023~2028年全球AI應用市場規模將從62億美元增長至585億美元，CAGR高達56%，將全力實現高速成長的AI商機。

楊敦凱表示，邁達特致力推動數位轉型、ESG雙效合一的IT智能化解決方案。邁達特代理之三大公有雲均已相繼宣布採用再生能源及淨零碳排的規劃與承諾，近年三大業者所興建之大型資料中心，亦朝著綠能規格來建置。邁達特作為三大公有雲的代理商，積極賦能企業採用能源效率最大化的公有雲基礎設施，降低企業的總體IT耗能和碳排量，同時亦接軌從公有雲延伸的AI應用，使企業達到雙軸轉型的綜效。

楊敦凱表示，面對持續發酵的雲端和AI紅利，邁達特將繼續深化多雲戰略，結合佳世達集團的資源，並攜子公司共迎資訊服務豐收期。

AI Computex 佳世達

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