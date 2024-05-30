邁達特看好AI商機...將於Computex 2024亮相 三大公有雲企業級AI應用
邁達特（6112）三箭齊發經營AWS、Google Cloud、Microsoft Azure三大公有雲，將於Computex 2024攜子公司首次亮相多項以三大公有雲為基礎開發的企業級AI應用。邁達特總經理楊敦凱表示，據研調機構Omdia報告顯示，2023~2028年全球AI應用市場規模將從62億美元增長至585億美元，CAGR高達56%，將全力實現高速成長的AI商機。
楊敦凱表示，邁達特致力推動數位轉型、ESG雙效合一的IT智能化解決方案。邁達特代理之三大公有雲均已相繼宣布採用再生能源及淨零碳排的規劃與承諾，近年三大業者所興建之大型資料中心，亦朝著綠能規格來建置。邁達特作為三大公有雲的代理商，積極賦能企業採用能源效率最大化的公有雲基礎設施，降低企業的總體IT耗能和碳排量，同時亦接軌從公有雲延伸的AI應用，使企業達到雙軸轉型的綜效。
楊敦凱表示，面對持續發酵的雲端和AI紅利，邁達特將繼續深化多雲戰略，結合佳世達集團的資源，並攜子公司共迎資訊服務豐收期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言