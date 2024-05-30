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威剛董事長：AI很耗電 現在是調整能源政策時候了

中央社／ 台北30日電

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白表示，人工智慧（AI）解決方案非常耗電，隨著國際大廠紛紛來台設立資料中心，他擔心台灣的用電問題，總統賴清德剛上任，現在是可以調整能源政策的時候，以利國家發展。

和碩董事長童子賢日前表示，主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠。陳立白今天說，認同童子賢的想法，贊成混搭式解決方案。

陳立白表示，人工智慧（AI）解決方案非常耗電，隨著國際大廠紛紛來台設立資料中心，他擔心台灣的用電問題。

陳立白認為，台灣能源政策恐無法支應經濟成長需求，對於政府強調台灣電力供應足夠，他表示，「可以去問企業界大老」。

人工智慧 核電廠

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