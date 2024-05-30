精英 AI PC、輕遊戲主機板 COMPUTEX 2024盛大發表

精英電腦（2331）為全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦領導品牌，將於COMPUTEX 2024台北國際電腦展發表全系列主機板、AI迷你電腦、AI筆記型電腦及智慧充電解決方案，現場並有發表精英自行研發低軌衛星之關鍵衛星電腦。

AI應用已是2024年COMPUTEX會展最大亮點，精英新品精銳盡出，將展出包含LIVA Z7 PLUS AI迷你電腦、UP40ML和CR60RL AI筆記型電腦、具有AI偵測功能X5A無風扇Box PC、輕遊戲主機板Black Series ECS B760H7-M8，及與成大合作的低軌衛星之關鍵衛星電腦。

精英電腦將發表全新LIVA Z7 PLUS迷你電腦，採用高效能且低功耗Intel第14 代Meteor Lake-H處理器，強大的AI運算力滿足多元AI工作負載需求。該系統支援高達96GB DDR5記憶體，配備超高速M.2 2280 PCI-E NVMe Gen-4x4 SSD，提供穩定且超快速2.5GbE乙太網路埠、Gigabit乙太網路埠和Wi-Fi 6E。LIVA Z7 PLUS內建雙HDMI影音輸出、兩個USB 4 Type-C可轉輸出至DisplayPort，以及USB 3.2 Type-C、USB 3.2和USB 2.0等豐富的連接埠，以支援各種應用情境。

精英電腦P200迷你電腦內建Intel Alder Lake-N SoC，支援DDR4記憶體及SATA或M.2 PCI-Express SSD。它具有多個連接埠，包括六個COM連接埠、八個USB和兩個Gigabit乙太網路埠，適用於各種垂直市場應用，包含自助服務機、智慧零售、自動販賣機、ATM銀行櫃員機、醫療保健設備和工廠自動化設備。

精英電腦將以兩款人工智慧筆記型電腦(AI Laptop) - UP40ML和CR60RL展示創新AI解決方案：14吋AI系列商用筆記型電腦UP40ML，搭載Intel Core Ultra處理器和最新NPU技術，以無與倫比的能效執行AI運算力，顯著減輕CPU工作負載，以滿足學生、專業人士和創作者各種需求。結合高效功能與時尚輕薄工藝外型，UP40ML擁有16.3毫米纖薄鋁製機身和僅1.4公斤的輕量化設計，最新的PCIe Gen 4 x4高速SSD和DDR5 5600 MT/s雙通道記憶體，70Wh大容量電池可確保超過10小時的續航時間，為使用者提供一款時尚、可靠的設備，滿足所有的行動辦公室和學習需求。

Learning Mate (UP40ML)：這是一款徹底改變教育體驗的個人化學習助理。使用者可以上傳相關內文和文件來建立全面的知識庫，以Learning Mate 提供互動協助、回答問題，並為任何學習之旅提供輕鬆且引人入勝的開始。

Vision Mate (CR60RL)：新世代人工智慧照片編輯器改變使用者與數位影像互動的方式。Vision Mate提供文字到影像生成、人工智慧驅動的影像到影像轉換、具有不同濾鏡的多功能照片造型、背景去除和照片解析度增強等功能。