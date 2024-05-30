MSI 微星科技 COMPUTEX 2024 AI 全陣容強勢登場
因應勢不可擋的AI趨勢，全球AI PC、電競和AIoT解決方案領導品牌MSI微星（2377），定調本屆主題：「AI智慧時代 啟動極致運算」，大秀AI、電競軟硬體實力。
MSI微星科技COMPUTEX 2024 AI亮點：嶄新AI筆電、桌機系列、獨家免連線文字轉圖像工具AI ARTIST、G4101和G4201 GPU平台伺服器、甫亮相最高達8TB等級的S2301 CXL記憶體擴充伺服器等。
除此之外，微星的獲獎產品還包括：COMPUTEX Best Choice金獎得主MSI Prestige 16 AI Evo AI筆電、2024年
COMPUTEX Best Choice獎和紅點設計獎雙冠王：MSI Claw，以及同獲Best Choice獎Modern AM273Q AI一體成型電腦。
MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「在這個AI智慧運算時代，微星科技始終致力於滿足全球客戶的多元需求。我們相信這次展出的一系列AI軟、硬體和解決方案，有助個人及企業在人工智慧領域創造新價值。」MSI微星科技完整的AI產品線，將於#M0806展位驚艷全場！
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