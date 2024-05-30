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整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

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MSI 微星科技 COMPUTEX 2024 AI 全陣容強勢登場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星車用與商用解決方案。微星／提供
微星車用與商用解決方案。微星／提供

因應勢不可擋的AI趨勢，全球AI PC、電競和AIoT解決方案領導品牌MSI微星（2377），定調本屆主題：「AI智慧時代 啟動極致運算」，大秀AI、電競軟硬體實力。

MSI微星科技COMPUTEX 2024 AI亮點：嶄新AI筆電、桌機系列、獨家免連線文字轉圖像工具AI ARTIST、G4101和G4201 GPU平台伺服器、甫亮相最高達8TB等級的S2301 CXL記憶體擴充伺服器等。

除此之外，微星的獲獎產品還包括：COMPUTEX Best Choice金獎得主MSI Prestige 16 AI Evo AI筆電、2024年

COMPUTEX Best Choice獎和紅點設計獎雙冠王：MSI Claw，以及同獲Best Choice獎Modern AM273Q AI一體成型電腦。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「在這個AI智慧運算時代，微星科技始終致力於滿足全球客戶的多元需求。我們相信這次展出的一系列AI軟、硬體和解決方案，有助個人及企業在人工智慧領域創造新價值。」MSI微星科技完整的AI產品線，將於#M0806展位驚艷全場！

AI 微星

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